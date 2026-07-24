¿Cómo ver en TV y streaming el FC Barcelona vs CE Europa de pretemporada?

A la espera de que se sumen los futbolistas que ganaron el Mundial 2026, más Anthony Gordon que salió tercero, el FC Barcelona salta por primera vez a la cancha para empezar a delinear el once ideal de Hansi Flick de cara a la campaña 2026/27.

El primer amistoso será contra el CE Europa, que viene de terminar quinto en la Primera RFEF, cayendo en la promoción ante el Celta de Vigo B y poniéndole fin así a su sueño de jugar en la segunda división en esta temporada. Sin dudas, el ascenso será el gran objetivo para ellos.

Lamentablemente para los aficionados tanto del Barça como del CE Europa, el partido se disputará a puertas cerradas y no será retransmitido, aunque seguramente se puedan ver algunos momentos destacados en las redes sociales de ambas instituciones.

El Barça viene de ganar LaLiga y la Supercopa de España, fijando así la mira en el gran objetivo de la próxima campaña: la UEFA Champions League, esquiva en las últimas ediciones. Saben que deben seguir reforzándose y preocupa la cantidad y calidad de incorporaciones del Real Madrid, aunque tienen buena materia prima y tiempo como para cerrar alguna cara nueva pensando en el debut oficial, que será el 23 de agosto contra el Elche CF en el Martínez Valero de Alicante.

¿A qué hora se juega el FC Barcelona vs CE Europa?

Fc Barcelona Training And Press Conference - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Ciudad : Barcelona, España

: Barcelona, España Estadio : Ciutat Esportiva Joan Gamper

: Ciutat Esportiva Joan Gamper Fecha : viernes 24 de julio

: viernes 24 de julio Hora: 08:00 EE.UU (Este), 06:00 MEX, 14:00 ESP

¿Qué refuerzos tiene el FC Barcelona?

FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMI | JOSEP LAGO/GettyImages

El equipo Culé presentará este jueves a su tercera incorporación: Karim Adeyemi, proveniente del Borussia Dortmund alemán. Además de él, ya firmaron Anthony Gordon y la joven promesa Jesse Bisiwu, aunque este seguramente inicie su camino con la camiseta Blaugrana en el Barça Atlètic.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP