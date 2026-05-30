¿Cómo ver la final de la Champions League entre PSG y Arsenal en TV y streaming?

Uno busca repetir lo hecho un año atrás en Múnich. El otro, alzar por primera vez el trofeo más importante de todos a nivel clubes. Lo cierto es que tanto PSG como Arsenal juegan el duelo de la temporada. Y ninguno quiere quedarse con las ganas.

El Puskás Aréna de la capital húngara será el escenario en el que los campeones de Francia e Inglaterra peleen por la UEFA Champions League. Los dirigidos por Luis Enrique vienen de dejar en el camino a Mónaco, Chelsea, Liverpool y Bayern Múnich. Los de Arteta, el mejor equipo en la fase regular, al Bayer Leverkusen, Sporting Lisboa y Atlético de Madrid.

La última vez que se vieron las caras fue en las semifinales de la edición 2024/25. El PSG se impuso en ambos encuentros de la serie, ganando 1-0 a domicilio en el Emirates Stadium y 2 a 1 en el Parque de los Príncipes.

¿A qué hora juegan PSG vs Arsenal?

Sede : Puskás Aréna

: Puskás Aréna Fecha : sábado 30 de mayo

: sábado 30 de mayo Horario: 12:00 (USA), 10:00 (MEX), 18:00 (ESP)

Previews - UEFA Champions League Final 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

¿Cómo ver el PSG vs Arsenal en TV y streaming en vivo?

El encuentro podrá seguirse a través de distintas señales deportivas y plataformas de streaming que cuentan con los derechos de transmisión de la UEFA Champions League en cada país.

En Estados Unidos, los aficionados podrán ver la final por CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, la aplicación de TUDN, ViX y TUDN Radio, con una amplia cobertura tanto en televisión como en plataformas digitales.

En México, el partido estará disponible a través de TNT Sports, FOX México, Max México, FOX One y tabii.

Por su parte, en España la gran final podrá seguirse por TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+, fuboTV España y tabii, opciones que ofrecerán la transmisión completa del encuentro entre PSG y Arsenal.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos CBS, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, DAZN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX, TUDN Radio México TNT Sports, FOX Mexico, Max Mexico, tabii, FOX One España TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, fuboTV España, Movistar Plus+, tabii