¿Cómo ver todos los partidos de Liguilla en el Apertura 2025 en Estados Unidos?

¡La fase más emocionante del fútbol mexicano está aquí! La Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX comienza este miércoles 26 de noviembre con el inicio de los Cuartos de Final. La intensa jornada de ida arrancará con tres emocionantes encuentros, dejando el último partido para el jueves.

Las series prometen gran rivalidad, con duelos clásicos como el Cruz Azul vs. Chivas y choques de poder entre América y Monterrey, además de las batallas de Tigres vs. Xolos y Toluca vs. Juárez.

Si te encuentras en Estados Unidos, te explicamos a continuación cómo seguir toda la acción de estos partidos cruciales.

¿Cómo ver el FC Juárez vs Toluca en Estados Unidos?

Bravos de Juárez y Toluca se verán las caras este miércoles 26 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez. De acuerdo con el pronóstico de la inteligencia artificial, los Diablos Rojos saldrán como favoritos para llevarse los tres puntos en condición de visitante. El partido está programado para jugarse a las 20:00 horas (ET) y las acciones del juego se podrán seguir en vivo a través de Telemundo, Fox Deportes y Universo.

FC Juarez v Toluca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cómo ver el Monterrey vs América en Estados Unidos?

Rayados y América protagonizarán una de las series más esperadas de esta liguilla. El conjunto dirigido por Domenec Torrent saldrá como ligero favorito para llevarse el triunfo en el primer capítulo de esta llave. El duelo se llevará a cabo en el Gigante de Acero este miércoles 26 de noviembre a las 22:05 horas (ET). El partido entre el Monterrey y las Águilas se podrá ver a través de TUDN y Univisión, además de la plataforma VIX Premium.

Monterrey v America - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

¿Cómo ver el Xolos vs Tigres en Estados Unidos?

Tigres visitará a Xolos de Tijuana en el Estadio Mictlán. En el papel, el cuadro de la UANL parece claro favorito para llevarse la victoria en la frontera, sin embargo, el equipo de Sebastián Abreu ha sorprendido a propios y extraños, y podría dar la campanada. Este duelo está programado para el 26 de noviembre a las 00:00 horas (ET) y se podrá ver a través de TUDN.

Club Tijuana v Tigres UANL - Torneo Grita Mexico A21 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

¿Cómo ver el Chivas vs Cruz Azul en Estados Unidos?

Sin duda alguna, el Chivas contra Cruz Azul es el partido que genera más expectativa entre los aficionados de la Liga MX. El Guadalajara tuvo un gran cierre en la temporada regular, mientras que la Máquina Celeste tiene una de las mejores plantillas. Según el pronóstico de la inteligencia artificial, los rojiblancos saldrán como favoritos para llevarse el primer partido. El partido está programado para jugarse el jueves 27 de noviembre a las 21:07 horas (ET) y se podrá ver a través de las señales de Telemundo, Universo y Peacock.

Chivas v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Los siguientes horarios y canales de transmisión corresponden únicamente a los partidos de ida de los cuartos de final del Apertura 2025.