Comparación de la alineación de México en el debut del Mundial de Catar 2022 vs 2026: ¿cuál es mejor?

Hace tres años y medio en el debut mundialista de la selección mexicana dirigida por Gerardo 'Tata' Martino en Catar 2022, el director técnico argentino mandó este once inicial para enfrentar a la selección de Polonia del goleador Robert Lewandoski.

El once titular de México en su debut en Qatar 2022 | SOPA Images/GettyImages

Alineación 2022 - Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Edson Álvarez, Luis Chávez; Hirving Lozano, Henry Martín, Alexis Vega.

Por su parte, este es el once titular con el que podría debutar Javier 'Vasco' Aguirre en el Mundial 2026 frente a la selección de Sudáfrica.

Posible alineación en el Mundial 2026 - Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Brian Gutiérrez; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones.

¿Cuál once inicial mexicano es mejor?

Porteros

2022: Guillermo Ochoa - El histórico guardameta es una leyenda absoluta y acudió a su quinto mundial (tercero disputado) en aquella edición.

2026: Raúl Rangel - El portero de Chivas pasa por un gran momento, claramente es más joven y en forma actual. Se perfila como el presente y futuro de la portería por su frescura.

Defensas

Lateral derecho: Jorge Sánchez (2022) vs Israel Reyes (2026). Aquí es donde ha habido más dudas, Sánchez también es de confianza de Aguirre, pero según algunas fuentes sobre el final podría decantarse por Reyes quien estaría en mayor forma y encajaría mejor en el esquema de Aguirre.

Centrales: César Montes se ha mantenido como titular en dos mundiales consecutivos actualmente llega con más madurez y experiencia europea. Héctor Moreno (2022) vs Johan Vásquez (2026). Moreno estaba en la recta final de su carrera mientras que Vásquez es uno de los mejores mexicanos en Europa actualmente, más sólido y en mejor momento. Aquí vemos ventaja en 2026.

Lateral izquierdo: Jesús Gallardo se ha mantenido como titular en ese sector y ha mantenido su buen desempeño.

Por lo tanto, la defensa en 2026 es superior, especialmente en el eje central, por una mayor madurez y experiencia.

Mediocampo

2022: Héctor Herrera, Edson Álvarez y Luis Chávez - Álvarez era el escudo siendo parte del Ajax, Herrera aportaba su experiencia y Chávez personalidad y dinamismo.

2026: Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez - Lira ha sido muy regular en Cruz Azul y con la selección. Fidalgo aporta calidad técnica y Gutiérrez es la gran sensación.

Aquí es más parejo o existe una ligera ventaja 2022 por el nivel de Edson Álvarez en su momento. El mediocampo de Aguirre es más armónico y con jugadores en mejor forma reciente.

Delanteros

2022: Hirving Lozano, Henry Martín y Alexis Vega. Lozano era un peligro constante, Vega con su desborde y dinamismo, Martín goleador de área.

2026: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones. Alvarado es un infaltable en el sector derecho, Jiménez es el referente ofensivo y Quiñones es un delantero fuerte y en forma que viene de romperla y ser el goleador en Arabia Saudita.

Lozano en 2022 estaba en mejor nivel que la versión reciente y si tuviera ritmo seguramente hubiese sido convocado como titular para 2026 sobre Roberto Alvarado; Jiménez nunca ha llegado a un Mundial en su pico ideal.

México en su último juego amistoso previo a su debut en el Mundial 2026 | Agustin Cuevas/GettyImages

Conclusión: ¿cuál de las dos alineaciones es mejor?

El once titular previsto de Javier Aguirre es mejor en general, aunque con matices importantes. Además, llega con jugadores base en plena madurez y más experiencia.

El once de 2026 es el mejor por una mejor estructura defensiva y equilibrio general. El de 2022 tenía más figuras arriba, pero tuvo una actuación terrible siendo eliminado en fase de grupos.