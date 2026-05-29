Comparación entre el plantel de la selección argentina del Mundial 2022 y el del 2026: ¿cuál es mejor?

La selección argentina irá al Mundial 2026 con la difícil tarea de repetir lo realizado en Catar 2022: levantar el trofeo de campeón y sumarse a la escueta lista de países que lograron el bicampeonato.



El camino de los de Scaloni en Norteamérica no presenta complicaciones iniciales: el 16 de junio debutará ante Argelia, luego jugará con Austria el 22 y cerrará el grupo J enfrentando a Jordania, el día 27.

A priori, la albiceleste debería ganar el grupo sin problemas. La cuestión es que el sorteo disputo que el primer cruce "mata mata" sea con algún equipo del grupo H, que integran selecciones potentes como son España y Uruguay.

Uruguay v Argentina - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Ernesto Ryan/GettyImages

Este jueves 28 de mayo, el entrenador dio la lista definitiva con los 26 jugadores. En líneas generales, no hubo mayores sorpresas. Apenas hay nueve diferencias entre los que salieron campeones en Catar y los que intentarán repetir la hazaña en la gran cita que comienza el próximo 11 de junio.

Los nueve jugadores campeones del mundo que no estarán en el Mundial 2026

Si analizamos los jugadores que no lograron disputar su segundo Mundiak consecutivo, realmente no hay grandes ausencias. Ya sea por haberse retirado de la selección (Di María), lesiones (Foyth) o simplemente no haber podido mantener el nivel necesario para ser convocado (Correa, Acuña, Dybala y el resto), nadie podrá reprocharle a Scaloni que no haya llamado a alguno de los nombres de esta lista.

Angel Di María

Juan Foyth

Marcos Acuña

Ángel Correa

Guido Rodríguez

Alejandro "Papu" Gómez

Germán Pezzela

Franco Armani

Paulo Dybala

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Catherine Ivill/GettyImages

Los nueve jugadores que no estuvieron en Catar 2022 pero sí participarán del Mundial 2026

Gerónimo Rulli

Leonardo Balerdi

Facundo Medina

Valentín Barco

Giovani Lo Celso

Nicolás González

Giuliano Simeone

Nico Paz

José López

Qué plantel de la selección argentina es mejor: ¿el de Catar 2022 o el de Estados Unidos, Canadá y México 2026?

Comparar el plantel campeón del mundo en Qatar 2022 con el que Lionel Scaloni llevará al Mundial 2026 no es una tarea compleja. Sin embargo, hay algunos datos objetivos: el equipo de hace cuatro años tenía más experiencia y certezas, mientras que el actual parece contar con una mayor cantidad de variantes (especialmente de mitad de cacha hacia adelante) y un recambio generacional más avanzado.

La base sigue siendo prácticamente la misma. Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Lionel Messi continúan siendo pilares de la estructura.



Sin embargo, varios nombres que fueron fundamentales en Catar quedaron en el camino. Ángel Di María, ya retirado de la selección, representa la ausencia más significativa por todo lo que aportaba dentro de la cancha y en el vestuario. También aparecen las salidas de futbolistas como Marcos Acuña, Germán Pezzella, Papu Gómez o Guido Rodríguez, jugadores que tuvieron un rol importante durante el ciclo campeón pero que fueron perdiendo terreno con el paso de los años.

Para 2026, Scaloni apostó por una renovación progresiva que hoy empieza a dar resultados. Futbolistas como Giuliano Simeone, Valentín Barco, Nico Paz y Thiago Almada aportan frescura, dinámica y características que el plantel de 2022 todavía no tenía. Almada, por ejemplo, dejó de ser una promesa para convertirse en una alternativa real de peso en ataque, mientras que Giuliano Simeone ganó consideración gracias a su intensidad y versatilidad en el Atlético de Madrid.



Nico Paz aparece como uno de los talentos con mayor proyección de toda la selección y Barco ofrece una variante distinta por su capacidad para romper líneas desde el sector izquierdo.

La gran pregunta es cuál de los dos planteles es mejor. No es una tarea sencilla, ya que estamos comparando a un equipo que fue campeón del mundo hace cuatro años y a otro que, con pequeños cambios, intentará repetir la proeza.



Desde los nombres y la jerarquía consolidada, el grupo de Catar 2022 todavía parece estar un escalón por encima. Tenía futbolistas atravesando el mejor momento de sus carreras y una química competitiva difícil de igualar.



Pero el plantel de 2026 cuenta con algo que aquel todavía estaba construyendo: una segunda línea de jugadores jóvenes que ya llega con experiencia en la élite europea y varios años de trabajo bajo la conducción de Scaloni.



Por eso, aunque quizás tenga menos épica y menos historia detrás, la sensación es que Argentina llega a este Mundial con más profundidad de plantel y con un recambio mucho más preparado para sostener el proyecto a largo plazo.