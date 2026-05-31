Con Luis García como figura, Toluca vence a Tigres en tanda de penales y es campeón de la CONCACAF Champions CUP

La noche del sábado 30 de mayo del 2026, los Diablos Rojos del Toluca se enfrentaron, en la cancha del estadio Nemesio Díez, a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para el partido correspondiente a la gran final por el torneo de CONCACAF Champions CUP 2026.

El encuentro, en los 90 minutos reglamentarios, acabó 0-0. Con un primer tiempo en el que se vio ligeramente mejor la escuadra local y una segunda mitad completamente de la visita, el arquero del Toluca, Luis García, comenzaba a perfilarse como el gran héroe de la noche.

Toluca vs Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026: Final | Jam Media/GettyImages

Ya en los tiempos extras, los dirigidos por Guido Pizarro mantuvieron su propuesta a la ofensiva, pero fueron los Diablos Rojos los que abrieron el marcador al minuto 103, por conducto de Díaz Price.

En el segundo tiempo extra, el 'Conde' de Lanús hizo de sus defensas centrales unos complementos en el ataque, y su improvisada idea rindió frutos, pues al 113, Joaquim Pereira marcó el tanto del empate, mandando el encuentro a la definición por penales, en una calca de lo vivido en diciembre del 2025, en la final por el torneo de Apertura.

Ahí, los Diablos Rojos se impusieron 6-5 a los Tigres, en una tanda de penales que volvió a estirarse hasta la muerte súbita. El capitán del conjunto auriazul, Fernando Gorriarán, y el central mexicano, Juan Sánchez Purata, erraron los disparos que le costaron a Tigres el campeonato.

André-Pierre Gignac se va de Tigres... ¿y del fútbol?

Toluca v Tigres UANL - CONCACAF Champions Cup 2026: Final | Hector Vivas/GettyImages

El encuentro de esta noche fue doloroso por partida doble para los aficionados de los Tigres. En una primera instancia, por haber perdido nuevamente una final, la tercera desde el campeonato contra Chivas, obtenido en el torneo de Clausura 2023. La segunda, por la inminente salida de André-Pierre Gignac, que vence contrato con los Tigres el día 30 de junio y que no renovará más con el conjunto auriazul.

A mitad de semana, surgió el rumor de que esto no representaría el adiós definitivo de André-Pierre en lo que respecta a su exitosa trayectoria como futbolista profesional. El Orlando City estaría interesado en ofrecerle un contrato por un año, por lo que el futuro del delantero francés podría estar en la MLS.

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