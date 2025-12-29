Continúan los rumores sobre la posible salida de Vinicius Junior del Real Madrid ¿Se irá a Arabia Saudita?

En los últimos días no ha habido juegos en la LaLiga por Navidad, pero eso no ha detenido los rumores, menos los que tienen a Vinicius Junior como protagonista. Ahora es Ramón Planes, director deportivo del Al Ittihad, un equipo de la Saudi Pro League, quien afirma que hay una “posibilidad real” de fichar al brasileño siempre y cuando este consiga una extensión de contrato con el Real Madrid.

El atacante ha estado lejos de su mejor nivel durante la primera temporada de Xabi Alonso en el Real Madrid, y lucha por alcanzar el nivel que mostró constantemente con Carlo Ancelotti, el entrenador que lo convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. Ahora, con menos de dos años de contrato restantes y las negociaciones estancadas, su futuro en el Bernabéu está en el aire.

La Saudi Pro League se ha mencionado como el destino más probable de Vinicius Jr. si deja el Real Madrid, y Planes admitió que es un escenario que puede imaginar.

“La opción de que jugadores del nivel de Vinicius estén aquí [Saudi Pro League], la veo como una posibilidad real, sinceramente, sí”, declaró Planes a Onda Cero. “No entro en detalles económicos, pero sí la veo como una posibilidad real porque existe el proyecto de intentar construir una gran liga”.

“La tendencia está cambiando [en la Saudi Pro League]; la nueva tendencia es intentar fichar jugadores que aún están en una edad muy buena, no solo jugadores al final de sus carreras. Así que, repito, es factible tener jugadores en su mejor momento jugando aquí en Arabia Saudita”, argumentó.

El mismo Planes había hecho comentarios en el pasado sobre el posible traslado de Vinicius Jr. a Arabia Saudita, pero sigue habiendo un consenso general de que el Real Madrid quiere mantener en su plantilla al jugador que ha sido dos veces ganador de la Champions League a pesar de que las cosas no han sido fáciles para él recientemente.

Florentino Pérez quiere que Vinicius Jr. se quede

Florentino Pérez (derecha) se muestra firme en la permanencia de Vinicius Junior en el Bernabéu. | Christopher Pike - FIFA/GettyImages

Recientemente, MARCA Radio informó que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no quiere que Vinicius Jr. abandone el club “bajo ninguna circunstancia”.

Pero para que eso ocurra, probablemente sea necesario llegar a un acuerdo sobre el salario propuesto para el extremo. Hasta la fecha, el Real Madrid se ha mostrado reacio a cumplir con las elevadas exigencias del jugador de 25 años de edad, y esa diferencia ha obligado a detener las negociaciones. Sin embargo, se dice que Pérez tiene plena confianza de que se llegará a un acuerdo.

Pero si eso no se logra en los próximos seis meses, el Real Madrid tendrá que considerar la venta de Vinicius Jr. para asegurarse de que no abandone el club con un traspaso gratuito en el verano de 2027. El brasileño tiene 5 goles y 5 asistencias en 18 partidos de esta temporada.

La relación de Vinicius Jr. con Alonso es otro de los grandes temas de conversación en esta historia. La tensión entre ambos se ha mantenido públicamente tras la airada reacción del primero al ser sustituido en el Clásico contra el Barcelona y unas declaraciones posteriores que no han contribuido a disminuir la tensión. Sin embargo, un reciente abrazo entre ambos sugiere que buscan reconciliarse; si será así a puerta cerrada, está por verse.

