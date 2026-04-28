Este lunes 27 de abril, Javier Aguirre dio a conocer la convocatoria de la selección mexicana conformada por futbolistas que militan en la Liga MX.

Los 15 futbolistas llamados por el 'Vasco' tendrían su lugar asegurado en la justa mundialista de este verano, salvo alguna lesión, y se concentrarán a partir del 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) después de una semana de vacaciones.

Los jugadores de Chivas de Guadalajara, Cruz Azul, América y Toluca no jugarán la liguilla con sus clubes para sumarse a la concentración.

Por su parte, Gilberto Mora y Carlos Acevedo terminaron su participación en el Clausura 2026 después de que sus equipos fueran eliminados.

En el caso de Guillermo Ochoa, su club, el AEL Limassol, le dio un permiso especial para poder sumarse a la concentración del Tri.

La lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026 con jugadores de Liga MX

Portero: Raúl Rangel (Chivas)

Portero: Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensa: Israel Reyes (América)

Defensa: Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampista: Luis Romo (Chivas)

Mediocampista: Gilberto Mora (Xolos de Tijuana)

Mediocampista: Erik Lira (Cruz Azul)

Mediocampista: Brian Gutiérrez (Chivas)

Mediocampista: Roberto Alvarado (Chivas)

Delantero: Alexis Vega (Toluca)

Delantero: Armando González (Chivas)

Delantero: Guillermo Martínez (Pumas)

We have reached the #ÚltimaEscala… 🛬



Featuring only players from the Mexican league, these are the call-ups selected by Javier Aguirre for the training camp beginning this May 6th.



The list includes:

- 12 players who, based on the agreement with LIGA MX clubs, are being… pic.twitter.com/KFv6HQkagA — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) April 28, 2026

Los sparrings que concentrarán con la selección mexicana

Javier Aguirre también convocó a algunos futbolistas jóvenes, que podrían formar parte del próximo proceso a cargo de Rafael Márquez, para que funjan como sparring para la selección mexicana.

Ellos son: Óscar García, Luis Gabriel Rey, Eduardo Águila, Alejandro Gómez, Jesús Gómez, Denzell García, Iker Fimbres, Jairo Torres y Kevin Castañeda.

¿Cuándo se sumarán los futbolistas mexicanos que juegan en el extranjero?

Con respecto a los seleccionados mexicanos que militan en el extranjero, estos se irán sumando al campamento del Tri conforme terminen su actividad con sus respectivos clubes. La fecha límite para que los jugadores de la "legión extranjera" se sumen a los trabajos del combinado azteca es el 1 de junio.

El 'Vasco' Aguirre deberá presentar una prelista de 55 futbolistas el 11 de mayo y tendrá como plazo límite el 30 de mayo para mandar la convocatoria final.