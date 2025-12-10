Sports Illustrated Fútbol

Copa Intercontinental 2025: equipos clasificados, partidos, formato y más

El prestigioso torneo que también organiza FIFA se encuentra en su etapa de cuartos de final, aunque el PSG ya clasificó de forma directa al partido cumbre
John Griswold
El Real Madrid es el campeón defensor de la Copa Intercontinental
El Real Madrid es el campeón defensor de la Copa Intercontinental | Colin McPhedran/MB Media/GettyImages

Luego de la realización del renovado Mundial de Clubes en Estados Unidos durante el pasado verano, la FIFA vuelve a centrar la atención del fútbol internacional con otro torneo de prestigio: la Copa Intercontinental, cuya edición 2025 se decidirá este mes en Qatar.

En efecto, dicho certamen recuperó a partir del 2024 el espíritu histórico de la antigua competición, dado que enfrenta a los campeones de clubes de cada confederación, pero bajo un nuevo formato y mucho más extenso.

Precisamente, el Real Madrid reestrenó la Copa Intercontinental un invierno atrás al vencer al Pachuca en la final, por lo que el torneo en cuestión ahora vuelve a escena con una lista de contendientes y cruces que, incluso, están en marcha desde septiembre.

¿Qué equipos participan en la Copa Intercontinental?

Además del PSG, que aseguró su lugar en la final como representante de Europa, tras conquistar la Champions League en mayo, otros monarcas continentales ya han participado o lo harán en la presente edición.

El PSG es el actual campeón de Europa
El PSG jugará la final de la Copa Intercontinental | FRANCK FIFE/GettyImages

El Auckland City fue el representante de Oceanía, cortesía de ganar la Liga de Campeones de la OFC, mientras que Asia compitió con el Al-Ahli de Arabia Saudita, acreedor de la Champions Elite; al tiempo que África cuenta con el Pyramids de Egipto, monarca continental.

Por el joven mundo, el Flamengo llega en condición de campeón de la Copa Conmebol Libertadores, en tanto que el Cruz Azul mexicano representa a la Concacaf tras su consagración en la Concachampions, completando así el cuadro de participantes.

El calendario de la Copa Intercontinental

La Copa Intercontinental 2025 se disputa entre el 14 de septiembre y el 17 de diciembre. La primera ronda y parte de los cuartos de final se jugaron en septiembre, mientras que los encuentros restantes de esta fase se completarán el 10 de diciembre.

A su vez, la semifinal está programada para este sábado, mientras que el partido cumbre se efectuará el miércoles 17 de diciembre en el Lusail Stadium, misma sede de la final del Mundial Qatar 2022.

Fecha

Ronda

Local (País)

Visitante (País)

Resultado

14-09-25

Primera

Pyramids (Egipto)

Auckland City (Nueva Zelanda)

3-0

23-09-25

Cuartos de final

Al-Ahli (Arabia Saudita)

Pyramids (Egipto)

1-3

10-12-25

Cuartos de final

Cruz Azul (México)

Flamengo (Brasil)

?

13-12-25

Semifinal

Pyramids (Egipto)

Cruz Azul o Flamengo

?

17-12-25

Finals

PSG (Francia)

Ganador Pyramids vs. Cruz Azul/Flamengo

?

¿Cómo es el formato de la Copa Intercontinental?

En la primera ronda el campeón de África, el Pyramids, venció en su estadio al Auckland City; en tanto que en la etapa de los mejores ocho, los propios egipcios dieron cuenta del Al-Ahli.

El Flamengo es el nuevo rey de América
El Flamengo ganó recientemente la Copa Conmebol Libertadores | Buda Mendes/GettyImages

De igual forma y también en cuartos, el monarca de la Libertadores, Flamengo, chocará contra Cruz Azul en lo que se denominará el Derbi de las Américas.

Posteriormente, el vencedor entre el Mengao y La Máquina Cementera rivalizará frente al Pyramids en la semifinal, de donde saldrá el oponente del Paris Saint-Germain de Luis Enrique, en el cotejo decisivo.

¿Quiénes son los equipos con más títulos en la Copa Intercontinental?

La Copa Intercontinental se llevó a cabo casi ininterrumpidamente desde 1960, cuando el Real Madrid venció al Peñarol de Uruguay bajo el viejo formato (campeón de Europa contra campeón de Libertadores), hasta el 2004, edición en la que el Porto superó en penales al Once Caldas de Colombia.

No obstante, en 2005 la FIFA suspendió el torneo para darle cabida al Mundial de Clubes, hasta que el primero de dichos certámenes reapareció en 2024.

A continuación, se mencionará el ranking de los clubes que más veces han conquistado la Copa Intercontinental:

Club

País

Títulos totales

Año del título

Real Madrid

España

4

1960, 1998, 2002 y 2024

Peñarol

Uruguay

3

1961, 1966 y 1982

Nacional

Uruguay

3

1971, 1980 1988

AC Milan

Italia

3

1969, 1989 y 1990

Boca Juniors

Argentina

3

1977, 2000 y 2003

Santos

Brasil

2

1962 y 1963

Inter de Milán

Italia

2

1964 y 1965

Independiente de Avellaneda

Argentina

2

1973 y 1984

São Paulo

Brasil

2

1992 y 1993

Ajax

Países Bajos

2

1972 y 1995

Juventus

Italia

2

1985 y 1996

Bayern Múnich

Alemania

2

1976 y 2001

Porto

Portugal

2

1987 y 2004

Últimos 10 campeones de la Copa Intercontinental

Año

Campeón (país)

Subcampeón (país)

Resultado de la final o partido único

2024

Real Madrid (España)

Pachuca (México)

3-0

2004

Porto (Portugal)

Once Caldas (Colombia)

0-0 (8-7 penales)

2003

Boca Juniors (Argentina)

AC Milan (Italia)

1-1 (3-1penales)

2002

Real Madrid (España)

Olimpia (Paraguay)

2-0

2001

Bayern Múnich (Alemania)

Boca Juniors (Argentina)

1-0 (prórroga)

2000

Boca Juniors (Argentina)

Real Madrid (España)

2-1

1999

Manchester United (Inglaterra)

Palmeiras (Brasil)

1-0

1998

Real Madrid (España)

Vasco da Gama (Brasil)

2-1

1997

Borussia Dortmund (Alemania)

Cruzeiro (Brasil)

2-0

1996

Juventus (Italia)

River Plate (Argentina)

1-0

John Griswold
JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

