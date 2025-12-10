Copa Intercontinental 2025: equipos clasificados, partidos, formato y más
Luego de la realización del renovado Mundial de Clubes en Estados Unidos durante el pasado verano, la FIFA vuelve a centrar la atención del fútbol internacional con otro torneo de prestigio: la Copa Intercontinental, cuya edición 2025 se decidirá este mes en Qatar.
En efecto, dicho certamen recuperó a partir del 2024 el espíritu histórico de la antigua competición, dado que enfrenta a los campeones de clubes de cada confederación, pero bajo un nuevo formato y mucho más extenso.
Precisamente, el Real Madrid reestrenó la Copa Intercontinental un invierno atrás al vencer al Pachuca en la final, por lo que el torneo en cuestión ahora vuelve a escena con una lista de contendientes y cruces que, incluso, están en marcha desde septiembre.
¿Qué equipos participan en la Copa Intercontinental?
Además del PSG, que aseguró su lugar en la final como representante de Europa, tras conquistar la Champions League en mayo, otros monarcas continentales ya han participado o lo harán en la presente edición.
El Auckland City fue el representante de Oceanía, cortesía de ganar la Liga de Campeones de la OFC, mientras que Asia compitió con el Al-Ahli de Arabia Saudita, acreedor de la Champions Elite; al tiempo que África cuenta con el Pyramids de Egipto, monarca continental.
Por el joven mundo, el Flamengo llega en condición de campeón de la Copa Conmebol Libertadores, en tanto que el Cruz Azul mexicano representa a la Concacaf tras su consagración en la Concachampions, completando así el cuadro de participantes.
El calendario de la Copa Intercontinental
La Copa Intercontinental 2025 se disputa entre el 14 de septiembre y el 17 de diciembre. La primera ronda y parte de los cuartos de final se jugaron en septiembre, mientras que los encuentros restantes de esta fase se completarán el 10 de diciembre.
A su vez, la semifinal está programada para este sábado, mientras que el partido cumbre se efectuará el miércoles 17 de diciembre en el Lusail Stadium, misma sede de la final del Mundial Qatar 2022.
Fecha
Ronda
Local (País)
Visitante (País)
Resultado
14-09-25
Primera
Pyramids (Egipto)
Auckland City (Nueva Zelanda)
3-0
23-09-25
Cuartos de final
Al-Ahli (Arabia Saudita)
Pyramids (Egipto)
1-3
10-12-25
Cuartos de final
Cruz Azul (México)
Flamengo (Brasil)
?
13-12-25
Semifinal
Pyramids (Egipto)
Cruz Azul o Flamengo
?
17-12-25
Finals
PSG (Francia)
Ganador Pyramids vs. Cruz Azul/Flamengo
?
¿Cómo es el formato de la Copa Intercontinental?
En la primera ronda el campeón de África, el Pyramids, venció en su estadio al Auckland City; en tanto que en la etapa de los mejores ocho, los propios egipcios dieron cuenta del Al-Ahli.
De igual forma y también en cuartos, el monarca de la Libertadores, Flamengo, chocará contra Cruz Azul en lo que se denominará el Derbi de las Américas.
Posteriormente, el vencedor entre el Mengao y La Máquina Cementera rivalizará frente al Pyramids en la semifinal, de donde saldrá el oponente del Paris Saint-Germain de Luis Enrique, en el cotejo decisivo.
¿Quiénes son los equipos con más títulos en la Copa Intercontinental?
La Copa Intercontinental se llevó a cabo casi ininterrumpidamente desde 1960, cuando el Real Madrid venció al Peñarol de Uruguay bajo el viejo formato (campeón de Europa contra campeón de Libertadores), hasta el 2004, edición en la que el Porto superó en penales al Once Caldas de Colombia.
No obstante, en 2005 la FIFA suspendió el torneo para darle cabida al Mundial de Clubes, hasta que el primero de dichos certámenes reapareció en 2024.
A continuación, se mencionará el ranking de los clubes que más veces han conquistado la Copa Intercontinental:
Club
País
Títulos totales
Año del título
Real Madrid
España
4
1960, 1998, 2002 y 2024
Peñarol
Uruguay
3
1961, 1966 y 1982
Nacional
Uruguay
3
1971, 1980 1988
AC Milan
Italia
3
1969, 1989 y 1990
Boca Juniors
Argentina
3
1977, 2000 y 2003
Santos
Brasil
2
1962 y 1963
Inter de Milán
Italia
2
1964 y 1965
Independiente de Avellaneda
Argentina
2
1973 y 1984
São Paulo
Brasil
2
1992 y 1993
Ajax
Países Bajos
2
1972 y 1995
Juventus
Italia
2
1985 y 1996
Bayern Múnich
Alemania
2
1976 y 2001
Porto
Portugal
2
1987 y 2004
Últimos 10 campeones de la Copa Intercontinental
Año
Campeón (país)
Subcampeón (país)
Resultado de la final o partido único
2024
Real Madrid (España)
Pachuca (México)
3-0
2004
Porto (Portugal)
Once Caldas (Colombia)
0-0 (8-7 penales)
2003
Boca Juniors (Argentina)
AC Milan (Italia)
1-1 (3-1penales)
2002
Real Madrid (España)
Olimpia (Paraguay)
2-0
2001
Bayern Múnich (Alemania)
Boca Juniors (Argentina)
1-0 (prórroga)
2000
Boca Juniors (Argentina)
Real Madrid (España)
2-1
1999
Manchester United (Inglaterra)
Palmeiras (Brasil)
1-0
1998
Real Madrid (España)
Vasco da Gama (Brasil)
2-1
1997
Borussia Dortmund (Alemania)
Cruzeiro (Brasil)
2-0
1996
Juventus (Italia)
River Plate (Argentina)
1-0
MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026
Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.Follow JohnRGriswold