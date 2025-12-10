Copa Intercontinental 2025: equipos clasificados, partidos, formato y más

Luego de la realización del renovado Mundial de Clubes en Estados Unidos durante el pasado verano, la FIFA vuelve a centrar la atención del fútbol internacional con otro torneo de prestigio: la Copa Intercontinental, cuya edición 2025 se decidirá este mes en Qatar.

En efecto, dicho certamen recuperó a partir del 2024 el espíritu histórico de la antigua competición, dado que enfrenta a los campeones de clubes de cada confederación, pero bajo un nuevo formato y mucho más extenso.

Precisamente, el Real Madrid reestrenó la Copa Intercontinental un invierno atrás al vencer al Pachuca en la final, por lo que el torneo en cuestión ahora vuelve a escena con una lista de contendientes y cruces que, incluso, están en marcha desde septiembre.

¿Qué equipos participan en la Copa Intercontinental?

Además del PSG, que aseguró su lugar en la final como representante de Europa, tras conquistar la Champions League en mayo, otros monarcas continentales ya han participado o lo harán en la presente edición.

El PSG jugará la final de la Copa Intercontinental | FRANCK FIFE/GettyImages

El Auckland City fue el representante de Oceanía, cortesía de ganar la Liga de Campeones de la OFC, mientras que Asia compitió con el Al-Ahli de Arabia Saudita, acreedor de la Champions Elite; al tiempo que África cuenta con el Pyramids de Egipto, monarca continental.

Por el joven mundo, el Flamengo llega en condición de campeón de la Copa Conmebol Libertadores, en tanto que el Cruz Azul mexicano representa a la Concacaf tras su consagración en la Concachampions, completando así el cuadro de participantes.

El calendario de la Copa Intercontinental

La Copa Intercontinental 2025 se disputa entre el 14 de septiembre y el 17 de diciembre. La primera ronda y parte de los cuartos de final se jugaron en septiembre, mientras que los encuentros restantes de esta fase se completarán el 10 de diciembre.

A su vez, la semifinal está programada para este sábado, mientras que el partido cumbre se efectuará el miércoles 17 de diciembre en el Lusail Stadium, misma sede de la final del Mundial Qatar 2022.

Fecha Ronda Local (País) Visitante (País) Resultado 14-09-25 Primera Pyramids (Egipto) Auckland City (Nueva Zelanda) 3-0 23-09-25 Cuartos de final Al-Ahli (Arabia Saudita) Pyramids (Egipto) 1-3 10-12-25 Cuartos de final Cruz Azul (México) Flamengo (Brasil) ? 13-12-25 Semifinal Pyramids (Egipto) Cruz Azul o Flamengo ? 17-12-25 Finals PSG (Francia) Ganador Pyramids vs. Cruz Azul/Flamengo ?

¿Cómo es el formato de la Copa Intercontinental?

En la primera ronda el campeón de África, el Pyramids, venció en su estadio al Auckland City; en tanto que en la etapa de los mejores ocho, los propios egipcios dieron cuenta del Al-Ahli.

El Flamengo ganó recientemente la Copa Conmebol Libertadores | Buda Mendes/GettyImages

De igual forma y también en cuartos, el monarca de la Libertadores, Flamengo, chocará contra Cruz Azul en lo que se denominará el Derbi de las Américas.

Posteriormente, el vencedor entre el Mengao y La Máquina Cementera rivalizará frente al Pyramids en la semifinal, de donde saldrá el oponente del Paris Saint-Germain de Luis Enrique, en el cotejo decisivo.

¿Quiénes son los equipos con más títulos en la Copa Intercontinental?

La Copa Intercontinental se llevó a cabo casi ininterrumpidamente desde 1960, cuando el Real Madrid venció al Peñarol de Uruguay bajo el viejo formato (campeón de Europa contra campeón de Libertadores), hasta el 2004, edición en la que el Porto superó en penales al Once Caldas de Colombia.

No obstante, en 2005 la FIFA suspendió el torneo para darle cabida al Mundial de Clubes, hasta que el primero de dichos certámenes reapareció en 2024.

A continuación, se mencionará el ranking de los clubes que más veces han conquistado la Copa Intercontinental:

Club País Títulos totales Año del título Real Madrid España 4 1960, 1998, 2002 y 2024 Peñarol Uruguay 3 1961, 1966 y 1982 Nacional Uruguay 3 1971, 1980 1988 AC Milan Italia 3 1969, 1989 y 1990 Boca Juniors Argentina 3 1977, 2000 y 2003 Santos Brasil 2 1962 y 1963 Inter de Milán Italia 2 1964 y 1965 Independiente de Avellaneda Argentina 2 1973 y 1984 São Paulo Brasil 2 1992 y 1993 Ajax Países Bajos 2 1972 y 1995 Juventus Italia 2 1985 y 1996 Bayern Múnich Alemania 2 1976 y 2001 Porto Portugal 2 1987 y 2004

Últimos 10 campeones de la Copa Intercontinental

Año Campeón (país) Subcampeón (país) Resultado de la final o partido único 2024 Real Madrid (España) Pachuca (México) 3-0 2004 Porto (Portugal) Once Caldas (Colombia) 0-0 (8-7 penales) 2003 Boca Juniors (Argentina) AC Milan (Italia) 1-1 (3-1penales) 2002 Real Madrid (España) Olimpia (Paraguay) 2-0 2001 Bayern Múnich (Alemania) Boca Juniors (Argentina) 1-0 (prórroga) 2000 Boca Juniors (Argentina) Real Madrid (España) 2-1 1999 Manchester United (Inglaterra) Palmeiras (Brasil) 1-0 1998 Real Madrid (España) Vasco da Gama (Brasil) 2-1 1997 Borussia Dortmund (Alemania) Cruzeiro (Brasil) 2-0 1996 Juventus (Italia) River Plate (Argentina) 1-0

