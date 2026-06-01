¿Corre riesgo Cruz Azul de perder a Charly Rodríguez este mercado de verano?

Carlos Rodríguez se ha convertido en uno de los hombres más importantes de Cruz Azul durante los últimos meses. Su nivel ya venía siendo de mucho tiempo atrás muy elevado, motivo por el cual los de la capital del país le firmaron una extensión de contrato donde se añadió una clausula de salida con precio en favor del club.

El nivel mostrado por Rodríguez durante la fase final del torneo fue determinante para el título celste. Su liderazgo, capacidad para manejar los tiempos de los partidos y peso específico en los encuentros decisivos lo colocaron como una de las grandes figuras de la campaña.

¡UNA CLÁUSULA IMPAGABLE! 💰



Cruz Azul blindó a Charly Rodríguez luego de convertirse en una de las piezas más importantes del equipo y levantar la Décima como capitán celeste.



⚽ Diario Récord dio a conocer que la cláusula de rescisión del mediocampista mexicano quedó fijada en… pic.twitter.com/Egl4LLGoFB — Futbol Total (@futboltotal) May 31, 2026

De forma natural, hoy Carlos tiene mucho mercado en México. Esto último no tiene ni un poco preocupados a la gerencia celeste. En La Noria saben que Rodríguez tiene un precio fijado bajo contrato de 20 millones de dólares para cualquier equipo de la Liga MX que tenga interés en su servicio.

Esto deja al club campeón de México dos puntos de calma. El primero, el precio de forma natural alejará a los pretendientes de su capitán. Segundo, si un club de Liga MX pierde la cabeza y pone la cifra, los de La Noria tendrán capital de sobra para ir por uno o dos reemplazos de igual o incluso nivel superior.

FBL-MEX-PUMAS-CRUZ AZUL | CARL DE SOUZA/GettyImages

Más allá de la protección contractual, Cruz Azul también cuenta con otro factor que juega en su favor. Personas cercanas al entorno del futbolista aseguran que el mexicano se encuentra muy cómodo dentro del equipo. Tanto dentro de la cancha, como fuera de la misma con su estilo de vida en la capital del país.

Sería una sorpresa si Carlos deja a los celestes para probar suerte en otro equipo en México. Hoy mismo es un escenario muy lejano casi que irreal que deja a todos tranquilos en CruZ Azul.