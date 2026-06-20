Courtois: "Mi sueño es terminar mi carrera en el Real Madrid"

Thibaut Courtois se encuentra en Estados Unidos disputando el Mundial 2026 con la selección de Bélgica, pero eso no hace que se olvide del Real Madrid: "Para mí, el Genk es un capítulo cerrado como jugador. Creo que jugué un año bonito allí. Tiene jóvenes guardametas potentes, así que no creo que, como jugador, tenga que volver allí. Si puedo terminar mi carrera en el Real Madrid, ese sería mi sueño y mi objetivo. Veremos qué pasa en los próximos años", dijo en rueda de prensa.

"Como portero, diría que la edad ideal está entre los 29 y los 34. Me perdí un año por lesión y quizá eso pueda alargar un poco mi carrera. Me siento bien, me cuido mucho y soy un portero más completo. La experiencia también ayuda. Ya tengo muchos años en el Real Madrid detrás, con mucha presión y muchos partidos importantes. Y eso también te enseña mucho", agregó en la previa del partido contra Irán de este domingo.

Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026 | Al Sermeno/ISI Photos/GettyImages

"Irán es un equipo que jugó bien contra Nueva Zelanda, que remata mucho, que puede marcar goles y que es peligroso con los centros, así que estaré preparado para todo. Eso es lo que también hemos hecho con los preparadores de porteros: analizar a todos los jugadores, ver cuáles son sus cualidades… Me estoy preparando", señaló sobre el encuentro de la segunda jornada del grupo G. Vienen de empatar en el debut y de momento están terceros, aunque solamente por una cuestión mínima: tienen todos un punto.

Al ser consultado por Casillas y Van der Sar, recordó: "Fueron más mis referencias. Mi padre sí era muy fan de Preud’homme y me habló muchas veces de lo gran portero que fue. Yo no lo viví mucho, aunque sí he visto vídeos, y sé que es uno de los mejores porteros belgas de la historia. Pero crecí más con Iker y Edwin Van der Sar".