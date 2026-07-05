La espera valió la pena. Cristiano Ronaldo dio su primera conferencia de prensa durante el Mundial 2026 en la previa del duelo entre Portugal y España por los octavos de final y, a sus 41 años, el capitán no se guardó nada. Habló de su posible despedida de la Copa del Mundo, dejó una reflexión sobre el legado de su carrera, aconsejó a Lamine Yamal y aseguró que una eliminación no cambiará la forma en la que evalúa todo lo que consiguió.

La posibilidad de disputar su último encuentro mundialista apareció varias veces durante la conferencia. Cristiano evitó convertir ese tema en el eje de la charla y eligió responder con serenidad. Incluso dejó una frase con humor cuando le consultaron por esa opción. "Disfrutar al máximo del que será mi último Mundial. Ojalá que no sea mañana mi último partido. Así me pueden matar un poco más", expresó entre risas.

Portugal v Spain - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 | Anadolu/GettyImages

El delantero también descartó que conquistar la Copa del Mundo sea una necesidad para completar su carrera. "No me falta nada, la vida ha sido muy generosa conmigo. A nivel personal no me falta nada. No seré más Cristiano por ganar el Mundial", dijo. Luego agregó que su prioridad pasa por disfrutar cada partido y no dejarse llevar por opiniones externas.

Otro de los momentos más comentados llegó cuando le preguntaron cómo afrontaría una eventual eliminación contra la Roja. Fiel a su estilo, respondió hablando de sí mismo en tercera persona. "Lo que pase mañana, Cristiano saldrá de aquí con la conciencia tranquila. Mil por mil. Yo juego por la pasión, porque me encanta jugar al fútbol. Pase lo que pase, estaré feliz. No puedo ponerme presión al final de mi carrera y pensar que tengo la obligación de ganar. Será lo que Dios quiera", afirmó.

“No seré ‘MÁS CRISTIANO’ si GANAMOS LA COPA DEL MUNDO, ni ‘MENOS CRISTIANO’ si no la ganamos”.



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CR7 también recordó que su vínculo con la selección nunca dependió de títulos. Explicó que juega por la pasión y afirmó que pondrá punto final a su carrera internacional cuando él lo decida. "Lo dejaré cuando yo quiera, no como cuando quieran los demás", expresó.

Durante la conferencia también dedicó palabras a España, a la que definió como una candidata permanente. El delantero recordó su vínculo personal con ese país y reconoció que espera un partido muy complicado. "Tengo un cariño muy especial. Mi familia es prácticamente española, tengo negocios allí. España es siempre candidata a ganar lo que sea. Pero tengo el feeling de que vamos a ganar", dijo.

Cristiano también habló sobre Lamine Yamal y valoró el futuro del jugador del Barcelona. "Tiene un futuro brillante. Debe enfocarse en quien le quiere. Si haces caso a la crítica, estás perdido", señaló

El jugador del Al Nassr llegará al partido con tres goles en el torneo y con la consciencia tranquila de que, pase lo que pase contra España, considera que ya entregó todo por su selección.