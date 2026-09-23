Cristiano Ronaldo habla tras su retorno en selección de Portugal

Cristiano Ronaldo rompió el silencio después de confirmarse su continuidad con la selección de Portugal, una decisión que despeja definitivamente las dudas generadas tras el Mundial. El delantero portugués seguirá formando parte del combinado nacional y se mostró dispuesto a aceptar cualquier función que determine el nuevo cuerpo técnico.

El escenario era muy diferente apenas terminó el Mundial, cuando se esperaba que Cristiano pusiera fin a su etapa con Portugal. Sin embargo, el histórico atacante decidió prolongar su etapa con los lusos y mantenerse disponible para las siguientes convocatorias, abriendo así un nuevo capítulo dentro de una selección que cominza otra etapa.

🤖🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “I’m completely ready to play. If the coach wants me to start the match on the bench, I’m ready for that too”.



“Even if I don’t play in the match, there won’t be a problem”.



“It’s about managing the squad, and that’s the coach’s responsibility”. pic.twitter.com/LA4v03JDjM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2026

La continuidad quedó todavía más encaminada después de la llegada de Jorge Jesus como nuevo seleccionador. El entrenador conoce perfectamente a Cristiano después de haber trabajado con él en el Al-Nassr, donde incluso ganaron la Saudí Pro League.

Cristiano, además, dejó claro que su permanncia no está condicionada a mantener automáticamente un lugar dentro del once titular. “Estoy completamente listo para jugar. Si el entrenador quiere que comience el partido desde el banquillo, también estoy listo para eso”, aseguró el delantero al referirse a su posible futuro papel.

Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Charles McQuillan/GettyImages

El portugués incluso fue más allá al explicar que está preparado para aceptar un llamado aunque no termine jugando. “Aun si no juego en el partido, no habrá ningún problema”, afirmó Cristiano, quien afronta esta nueva etapa mostrando públicamente su disposición para adaptarse a las decisiones deportivas que tome el seleccionador.

En ese mismo sentido, Ronaldo remarcó que será Jorge Jesus quien determine cómo utilizar las diversas piezas disponibles dentro del cuadro luso. “Se trata de gestionar el equipo, y eso es responsabilidad del entrenador”, señaló Cristiano.

De esta manera, el escenario posterior al Mundial cambia completamente para Cristiano Ronaldo. Lo que inicialmente parecía acercarse a una despedida de la selección terminó siendo una extensión de su carrera internacional cortesía de Jorge Jesus.