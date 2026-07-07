Cristiano Ronaldo reacciona a la eliminación de Portugal: "Me voy con la conciencia tranquila"

España eliminó a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 con un gol de Mikel Merino en los minutos finales del encuentro. El gol del futbolista del Arsenal terminó con el sueño del cuadro luso de trascender en la justa mundialista y puso punto final a la historia de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo, después de disputar seis ediciones del certamen.

En entrevista pospartido, el 'Comandante' se mostró muy emocionado tras la eliminación de su equipo nacional y entre lágrimas se despidió. En sus declaraciones, el jugador del Al-Nassr aseguró que fue un partido muy competido y que España contó con "esa poquita de suerte" para inclinar la balanza a su favor. El gol de Merino cayó al minuto 90+1 del encuentro.

España ha tenido esa poquita suerte. Pero es el fútbol. Creo que en general fue un partido muy disputado Cristiano Ronaldo

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Lars Baron/GettyImages

Ronaldo, quien el pasado domingo confirmó que este sería su último Mundial, se dijo triste por la eliminación de la Seleção das Quinas, aunque mencionó que se va con la "conciencia tranquila".

Esta es la vida de un futbolista. Hay que seguir. Fue mi último mundial, sí. Pero sobre lo demás hay tiempo para pensar, estar con mi familia y no decir las cosas en caliente Cristiano Ronaldo

La actuación de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo

Cristiano Ronaldo, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, disputó seis ediciones del mundial. En la edición de 2006, el cuadro luso avanzó hasta las semifinales del certamen, pero cayeron ante Francia.

En 2010, Portugal cayó ante España en los octavos de final. En 2014, los lusos decepcionaron y quedaron eliminados en la fase de grupos.

En los mundiales de 2018 y 2022, Portugal quedó eliminado en la ronda de octavos de final, al caer ante Uruguay y Marruecos, respectivamente.

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

A lo largo de sus seis participaciones, el 'Comandante' anotó 11 goles. Cristiano Ronaldo, sin duda alguna, es uno de los jugadores más prolíficos en la historia del futbol, aunque no pudo trascender en una Copa del Mundo.