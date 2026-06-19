Cristiano Ronaldo y la interna que sacude a Portugal en pleno Mundial 2026

Horas de tensión se viven alrededor de la selección de Portugal. El cuadro luso tuvo un pésimo inicio de Mundial luego de empatar sin goles ante el Congo. Da la impresión que las emociones luego de dicho resultado no fueron bien canalizadas, pues una declaraciones de iniciales de Joao Neves no lo han roto todo.

Las mismas se interpretaron como un cuestionamiento directo al peso y la importancia de Cristiano Ronaldo dentro del grupo. Esto de forma natural no fue bien recibido por la masiva cantidad de aficionados que tiene el jugador más famoso del planeta.

😳🇵🇹 Hay un CLIMA COMPLICADO en Portugal post empate vs Congo, el posteo de la hermana de Cristiano y las palabras de João Neves.



➜ Hinchas portugueses y fanáticos de CR7 LLENARON DE COMENTARIOS los posteos de João Neves, insultándolo y recriminando sus declaraciones.



➜ Lo… https://t.co/2MV0fVVWvM pic.twitter.com/efkPxnR2hD — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 19, 2026

Tras el encuentro, el mediocampista del PSG intentó transmitir un mensaje de igualdad dentro del vestidor. Sin embargo, sus palabras no fueron bien recibidas por una parte importante del entorno del máximo goleador en la historia de Portugal. Neves afirmó:

Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, por nuestra selección nacional y por el mundo del fútbol. Pero en este momento, él y nosotros sabemos que no es diferente. Es solo otro jugador aquí para ayudar. No es diferente de los demás. Está aquí para contribuir, igual que todos nosotros.

Si bien las declaraciones del jugador tal vez no eran malintencionadas, definitiva no fueron bien recibidas. Una de las personas que mayor malestar mostró luego de dichas palabras fue la hermana del astro portugués, Katia Aveiro, quien lanzó una respuesta con tintes de general.

🚨🔥 AHORA | La hermana de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro, golpeó duramente contra los compañeros de la selección de Portugal 🇵🇹



"Mágicamente, olvidaron cómo: • Pasar el balón • Recuperar el balón • Lanzar contraataques El partido se convirtió en todo sobre pases hacia… pic.twitter.com/zFQNE4TgBI — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) June 19, 2026

Mágicamente, desaprendieron a recuperar balones, a ganar duelos y a hacer contraataques. El juego solo iba del mediocampo atrás… qué raro este Mundial, qué raro.

El drama se hizo aún más grande debido a la participación de otros protagonistas. La pareja de Joao Neves también habría reaccionado en medio de la controversia, mientras que Bruno Fernandes terminó involucrado en la conversación por distintas publicaciones y comentarios relacionados con el caso.

Quien se ha mantenido por ahora en silencio es Cristiano Ronaldo. Sin embargo, no se puede ocultar que la última oportunidad de ganar la Copa del Mundo para el portugués ha iniciado de la peor forma posible.