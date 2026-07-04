Los octavos de final del Mundial recién comenzaron y Unai Simón ya le puso sazón a un partido que la tendrá de sobra este lunes entre Portugal y España, duelo que muchos imaginaban mucho después en el torneo. Los lusos llegan a esta instancia luego de eliminar a Croacia con gol en tiempo adicionado, mientras que la Roja goleó sin mayores complicaciones a Austria.

En la previa del derbi, Unai Simón no se guardó nada y habló sobre el rival, en especial del capitán Cristiano Ronaldo. Reconoció que el portugués ya no atraviesa el mejor momento de su carrera, aunque también remarcó que continúa siendo un delantero capaz de marcar diferencias con muy poco.

World Cup: Round of 32-Spain v Austria | Kelvin Kuo/GettyImages

"El Cristiano que tenemos en el Mundial no es el mismo de hace seis o siete años, en el Real Madrid o en ese prime", dijo Simón. De inmediato explicó cuál considera que será la prioridad de España. "Tenemos que intentar tenerlo lo más lejos posible del área. En la final de la Nations un balón en el área lo metió. Tiene esa ansia goleadora que es envidiable y que a todos nos gustaría tener en nuestro equipo", expresó.

Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

El arquero también profundizó sobre la manera en la que interpreta el juego del delantero del Al-Nassr. "En el área se busca él solo la vida. Con la experiencia que tiene entiende a las mil maravillas lo que tiene que hacer. Si pisa el área es determinante. Le gusta quedarse en el punto de penalti, le gusta quedarse a la corta. Lee muy bien esas situaciones", afirmó.

“Cristiano Ronaldo de hoy en día NO ES EL MISMO de hace 6 o 7 años, cuando estaba en ese prime.



Pero tenemos que intentar tenerlo lo más alejado del área posible, cuando pisa el área es determinante”.



Unai Simón, arquero de España. ‼️🇪🇸🇵🇹 pic.twitter.com/SMTtG1Tk7Q — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 4, 2026

Simón también recordó la final de la Nations League. "Tenemos que centrarnos en nuestro juego, sin olvidar que Portugal nos ganó esa final. Tenemos que hacer un grandísimo partido. Si nos tenemos que quedar, que sea porque son mejores que nosotros y no porque no hayamos dado el nivel", manifestó.

El jugador del Athletic Club considera que el encuentro tendrá muchas similitudes con aquella definición. "El entrenador es el mismo y el grupo es similar. No tuvimos un juego muy fluido y su presión fue muy intensa. Aguantar la portería a cero será la clave. Me imagino un partido muy parecido", comentó.

Más alla del derbi ibérico, Simón atraviesa un momento personal extraordinario. Acumula 519 minutos sin recibir goles en Mundiales y dejó atrás la marca de Walter Zenga. "Lo del récord habla mejor del equipo que de mí. Concedemos muy pocas ocasiones y trabajamos todos para ello", sostuvo.

Incluso fue un paso más lejos al valorar el nivel de la portería española y la competencia interna. "Somos el mejor trío de porteros del Mundial. Joan (García) y David (Raya) también habrían batido el récord", aseguró.