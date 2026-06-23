Cruz Azul acelera por su fichaje de ensueño para el verano

Cruz Azul iniciará el próximo torneo como el vigente campeón de la Liga MX. Siendo el caso, el cuadro de la capital del país tiene la meta inmediata de defender la corona que hoy mismo está en sus manos luego de vencer en la pasada final del fútbol nacional a los Pumas de la UNAM.

Lo anterior no será nada sencillo. Más de un equipo de peso dentro de la Liga MX se hará fuerte en el mercado con el fin de terminar con el dominio celeste. Siendo el caso, el cuadro de La Noria deberá hacer lo propio. Es por ello que la gerencia de la escuadra capitalina ya trabaja con el fin de firmar a uno de los mejores jugadores del fútbol local.

JUAN BRUNETTA



Crece el interés en @CruzAzul por el volante de Tigres.



Hay conversaciones con su gente desde hace varias semanas, las condiciones estan dadas para que pueda avanzar la negociación. pic.twitter.com/vtr2s4IfLA — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) June 22, 2026

Adrián Esparza Oteo reporta que Cruz Azul acelera por el fichaje de Juan Brunetta de los Tigres de la UANL. El club campeón de México lleva semanas en charlas con el entorno del jugador con el fin de sondear condiciones por el media punta argentino.

Una vez que el cuadro celeste ya tiene los datos deseados sobre Brunetta en su mesa, Cruz Azul está listo para entrar en la etapa de negociar. La primera meta es la de llegar a un acuerdo en términos y condiciones de contrato con el propio Juan y la gente que le representa.

FBL-CONCACAF-CHAMPIONS-TIGRES-NASHVILLE | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Una vez que lo antes mencionado se acuerdo y Cruz Azul reciba un "sí" de parte de Brunetta, los celestes entrarán en la parte compleja del movimiento, negociar con los Tigres.

Si bien los de la UANL no descartan el traspaso de Juan con el fin de obtener recursos pensando en poder cerrar fichajes, será un gestor complejo. El club quiere un precio de venta muy elevado por quien es uno de sus mejores hombres en el plantel.