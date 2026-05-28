Cruz Azul alista un doble fichaje estrella para la defensa del título de la Liga MX

Cruz Azul cerró el semestre de la mejor forma posible. El cuadro de la capital del país se ha coronado como el campeón de la Liga MX de la mano de Joel Huiqui. Siendo así, el equipo celeste pone fin a una racha de cinco torneos llegando a semifinales como mínimo sin poder conseguir el trofeo local.

Está claro que en cuanto a plantilla, hoy mismo Cruz Azul es el más sólido de toda la Liga MX. A pesar de ello, el área deportiva de la mano con la dirección técnica tienen la meta de sumar piezas de calidad en el mercado de verano, habiendo ya dos nombres de posibles fichajes sobre la mesa.

BUSCAN REPATRIARLOS 💥



Cruz Azul no se conforma con el campeonato, quiere hacer historia en Liga MX y busca hacer un trabuco.



🔥 Desde diario el Universal reportan que ya tienen en la mira a dos mexicanos que militan en el viejo continente: César Montes y Julián Araujo.



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El primer objetivo y deseado ya desde mucho tiempo atrás en La Noria, es César Montes. El mexicano que jugará la Copa del Mundo es el fichaje clave que desea el club para este verano. Los celestes consideran que sumar al mexicano, les afianzaría como la mejor defensa de todo el país.

Como se ha informado en este espacio, los contactos están abiertos desde mucho tiempo atrás. Siendo claros, la gestión de momento va entre el club mexicano y Montes. Una vez que ambas partes lleguen a un acuerdo, comenzarán los tanteos con el cuadro dueño de su carta, el Lokomotiv de Moscú.

Mexico v Ghana - International Friendly | Hector Vivas/GettyImages

El segundo objetivo, uno mucho más reciente es Julián Araujo. Luego de la salida de Jorge Sánchez en el pasado mercado de verano, el cuadro de La Noria se quedó sin un carrilero por derecha natural. El ex Barcelona es visto como una enorme oportunidad de mercado.

En todo caso, este fichaje luce un poco más lejano. Hoy mismo Julián tiene mercado tanto en Europa con clubes de segundo o tercer nivel, así como con equipos de la Liga MX además de Cruz Azul.