Cruz Azul avanza por un fichaje pedido directo de Larcamón

Cruz Azul ha dado un paso decisivo en el mercado de invierno: la directiva cementera ha iniciado contactos formales con Necaxa para intentar el fichaje de Agustín Palavecino, uno de los futbolistas más cotizados del conjunto hidrocálido y una prioridad absoluta para Nicolás Larcamón.

El técnico celeste considera que Palavecino encaja perfectamente en su idea de juego y ha pedido expresamente que la directiva haga el esfuerzo económico necesario. Larcamón, además, cuenta con un aliado inmejorable: su ex compañero en Necaxa, Nicolás Paredella, quien también estaría participando activamente para convencer al mediocampista argentino de mudarse a La Noria.

🚨💥Gente, ¡Ya hay contacto formal!🚂🔵✍🏼



Cruz Azul ha tocado la puerta de Agustín Palavecino, y ofrecen cerca de los 7MDD por su carta.💰💵



- Larcamón y Paradela le están convenciendo de ir a la Máquina.💙🤍🔥



¡Fichaje que se le está escapando a las Águilas!

Palavecino, por su parte, ve con buenos ojos un cambio de aires. El jugador desea salir de Necaxa y considera que Cruz Azul representa una plataforma deportiva más atractiva, tanto por proyecto como por exposición mediática. En la Máquina hay optimismo de que esta inclinación personal pueda acelerar las pláticas.

La primera oferta de Cruz Azul rondaría los 7 millones de dólares, una cifra importante pero todavía alejada de las pretensiones de Necaxa. La directiva rojiblanca aspira a ingresar cerca de 10 millones de dólares, valor que consideran más adecuado dado el crecimiento del argentino durante el último año en Liga MX.

Necaxa v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Aun así, fuentes cercanas aseguran que las negociaciones avanzan con buena sintonía. Cruz Azul confía en acercar posturas y construir un acuerdo que beneficie a todas las partes, especialmente por el fuerte deseo del jugador de unirse al proyecto que lidera Larcamón.

En La Noria creen que Palavecino podría convertirse en un fichaje decisivo para el torneo entrante, reforzando la creatividad, dinámica y pegada del mediocampo. Su perfil encaja con la idea de un equipo más vertical y dominante, plan que Larcamón busca consolidar para competir en Liga MX y eventos internacionales.

El movimiento apenas comienza, pero Cruz Azul ya dejó claro que va con todo. Si Palavecino mantiene su postura y Necaxa flexibiliza sus exigencias, la Máquina podría cerrar uno de los bombazos del mercado invernal.