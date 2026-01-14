Cruz Azul buscaría salir de Puebla para el cierre del torneo

El Cruz Azul podría no disputar todo el Clausura 2026 en Puebla. La directiva analiza alternativas para regresar a la capital mexicana durante el tramo final del torneo, con la intención de reconectar con su afición y optimizar la logística deportiva, siempre que existan condiciones operativas y aval institucional.

La opción que toma mayor fuerza es el Estadio Azteca, inmueble histórico que atraviesa una etapa de adecuaciones y que, de habilitarse para competencia oficial, abriría la puerta a un cambio de sede. En la cúpula celeste consideran que el regreso sería estratégico y oportuno.

La Máquina pone rumbo ¡AL ESTADIO AZTECA!🚂💣



En caso de que el Coloso de Santa Úrsula esté habilitado para @LigaBBVAMX, la directiva celeste cerraría esta posibilidad y @CruzAzul jugaría solo 3️⃣ meses en Puebla😱😱😱



✍️🏽Información de @A_EsparzaOteo pic.twitter.com/xu54fIiHVY — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 13, 2026

La idea surge en paralelo a la planeación del Club América, que ya proyecta volver al Azteca a partir de abril. Ese antecedente alimenta el deseo celeste de compartir el escenario, siempre bajo acuerdos claros y con calendarios compatibles que garanticen seguridad, operación y experiencia para los aficionados.

Cruz Azul entiende que el retorno no depende únicamente de su voluntad. Para concretarlo, deberá negociar con los propietarios y administradores del inmueble, particularmente con Grupo Ollamani y General Atlantic, actores clave en la toma de decisiones sobre uso, fechas y condiciones comerciales.

En lo deportivo, el club considera que cerrar el torneo en la capital ofrecería ventajas competitivas. El apoyo de su gente, la familiaridad con el entorno y la reducción de traslados son factores que pesan en la evaluación interna, especialmente si el equipo logra mantenerse en la pelea por puestos de liguilla.

Aerial Views Of Banorte Stadium Ahead 2026 FIFA World Cup | Hector Vivas/GettyImages

Desde el punto de vista administrativo, también se analizan impactos financieros y de marca. Volver al Azteca implicaría ajustes en boletaje, operación y comunicación, pero la directiva ve potencial de ingresos y posicionamiento si el regreso coincide con partidos de alto perfil y una eventual fase final.

No obstante, el escenario Puebla no se descarta de inmediato. La institución reconoce el respaldo recibido y la estabilidad operativa durante estos meses. Cualquier transición deberá ser ordenada, transparente y aprobada por la Liga MX, que regula cambios de sede y calendarios.

En síntesis, Cruz Azul mantiene abierta la puerta al retorno a la capital y al Estadio Azteca como hogar compartido. La decisión final dependerá de acuerdos con los administradores del recinto, del avance de las obras y del calendario. Por ahora, la intención existe y las conversaciones se perfilan como el siguiente paso.