Cruz Azul cierra un fichaje inesperado para el verano

El vigente campeón de México, Cruz Azul sigue moviéndose dentro del mercado de verano y ahora tiene cerrado un fichaje que nadie esperaba para fortalecer su plantilla. El equipo de La Noria llegó a un acuerdo para incorporar a Alan Montes, defensor mexicano de 25 años que tendrá una nueva oportunidad dentro de la Liga MX.

El zaguero ex del Necaxa llega después de su experiencia en el fútbol turco y lo hará en calidad de agente libre. La operación representa un movimiento sin costo de transferencia para Cruz Azul. El cuadro de la capital del país decidió apostar por un futbolista que buscará recuperar sensaciones y volver a consolidarse en México.

🚨Cruz Azul llegó a un acuerdo para fichar a Alan Montes, hermano de César.

ℹ️Primero reportada por @A_EsparzaOteo ⬇️https://t.co/MaJNnoNLZh — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 6, 2026

El acuerdo entre el club y el jugador contempla un contrato inicial por un año. La directiva celeste considera que este vínculo ha de permitir evaluar de cerca el rendimiento del defensor antes de tomar una decisión a largo plazo, dejando abierta la posibilidad de extender su permanencia en el equipo siempre y cuando esté a la altura del reto.

Para Alan esta es una oportunidad enorme y con sabor revancha. En su mejor estado de forma un par de años atrás, no logró dar el salto de calidad a algún equipo de mayor peso en México. Luego de un par de aventuras fallidas fuera de la Liga MX, es el campeón de la competición quien le ofrece una vida extra.

LA Galaxy v Sporting Kansas City | Ronald Martinez/GettyImages

Además del fichaje de Alan, existe un detalle particular alrededor de este movimiento: es hermano de César Montes, uno de los grandes deseos de Cruz Azul para el mercado de verano. Es posible que la firma del primero, tenga algún efecto inmediato en la decisión final del segundo de los hermanos.

Alan de forma natural partirá de inicio desde un rol de suplente. La competencia en La Noria es abierta, por lo que no significa que eternamente tiene que ser un rotativo.

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