Cruz Azul concreta primera baja del verano

Cruz Azul inicia el armado de la plantilla de cara al próximo semestre en el que defenderán el título de la Liga MX. A la espera de fichajes, los de la capital del país tendrían ya definido al jugador que será la primer baja de la plantilla que comanda Joel Huiqui.

Mauro Zaleta tendrá un nuevo hogar para el Apertura 2026. Luego de regresar a Cruz Azul tras concluir su préstamo con Mazatlán, el defensor central no permanecerá en La Noria y volverá a cambiar de equipo. La directiva cementera ha tomado una decisión final respcto al zaguero de 24 años.

🚨Mauro Zaleta deja Cruz Azul y jugará, a préstamo por un año, en Necaxa. ⬇️https://t.co/sAXFQGQWXX — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 13, 2026

El jugador no entra dentro de los planes deportivos de Joel Huiqui para el próximo curso. Ante este panorama, todas las partes coincidieron en que la mejor alternativa era encontrar un destino donde pudiera mantener continuidad y sumar minutos de competencia, algo que en La Noria no ha de suceder.

Necaxa será el nuevo hogar de Zaleta. Los Rayos alcanzaron un acuerdo con Cruz Azul para incorporar al central mediante un préstamo por un año. La operación ya está definida y permitirá que el jugador tenga una nueva oportunidad de consolidarse en la Liga MX, tal vez una de las últimas en su carrera.

Mazatlan FC v Pachuca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

La negociación incluye una opción de compra a favor de la institución hidrocálida. Esto significa que, en caso de que el rendimiento del central convenza a la directiva necaxista, el club podrá mantener al mexicano sin importar la postura futura de Cruz Azul.

Zaleta deberá explotar al máximo esta opción única. Su paso por el ya extinto Mazatlán no fue mucho más que anecdótico. Ahora con Necaxa no se puede dar el lujo de pasar de noche si es que desea seguir siendo un jugador de primera división y no entrar en la ruta del olvido.