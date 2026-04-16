Cruz Azul confirma la gravedad de la lesión de Nicolás Ibáñez

El delantero argentino naturalizado mexicano del Club de Fútbol Cruz Azul, Nicolás Ibáñez, sufrió una lesión el pasado fin de semana en la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX frente al Club América en el 'Coloso de Santa Úrsula' y salió del terreno de juego al minuto 38.

Nicolás Ibáñez saliendo en el carrito de emergencias tras su lesión | Manuel Velasquez/GettyImages

En las primeras impresiones se esperaba lo peor para el goleador, sin embargo, después de que se le hicieran los estudios correspondientes una vez que bajará la inflamación de la zona afectada, finalmente se determinó que el talón de Aquiles no resultó afectado, una lesión que ha incrementado en fechas recientes y es una de las más graves y peligrosas para la carrera de los futbolistas.

El cuerpo médico de la institución celeste pudo determinar que la lesión del jugador es una ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha. Por lo que su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de recuperación.

Pero de entrada, como adelantaba Nicolás Larcamón lo más probable es que no tenga actividad en los partidos restantes de la fase regular y pueda tener un regreso hasta la Liguilla, para no arriesgarlo a una lesión de mayor prolongación y tener una óptima rehabilitación.

El delantero de 31 años arribó al cuadro celeste a principios del año, luego de su paso por el Club Tigres UANL y firmó un contrato hasta finales del 2028. En el presente campeonato mexicano de Primera División registra 12 partidos disputados, marcado dos goles y concediendo una asistencia en 678 minutos jugados en total.

Mientras que, en la Concacaf Champions Cup 2026 pudo jugar cuatro cotejos y marcó dos goles en 158 minutos disputados hasta su eliminación en los cuartos de final frente a Los Angeles Football Club.