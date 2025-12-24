Cruz Azul en la carrera por el fichaje de una estrella del continente

Cruz Azul ha activado su radar en Sudamérica con la intención de reforzar una de las posiciones más determinantes de su proyecto deportivo. La directiva celeste analiza el fichaje de un extremo de primer nivel continental, consciente de que el mercado actual exige decisiones rápidas y estratégicas para competir al máximo nivel.

El nombre que encabeza la lista es el de Edwin Cetré, futbolista colombiano que actualmente pertenece a Estudiantes de La Plata. Con 27 años, el atacante se ha consolidado como uno de los extremos más desequilibrantes del continente, combinando potencia, regate y capacidad para incidir directamente en el marcador.

¿SE LOS GANA ANSELMI? 🤔



Martín Anselmi podría dejar sin un refuerzo a Cruz Azul, el nombre de Edwuin Cetré ha sonado fuerte para llegar a la Máquina.



👀 El jugador colombiano dejará Estudiantes de la Plata, sin embargo su futuro aún no es claro, Botafogo, nuevo club de Martín… pic.twitter.com/pX2vN5fKa5 — Futbol Total (@futboltotal) December 23, 2025

En Argentina, la situación contractual de Cetré abre la puerta a una salida en este mercado. Estudiantes entiende que el ciclo del jugador podría estar llegando a su punto de mayor valor, por lo que no vería con malos ojos una transferencia que rondaría los siete millones de dólares, cifra que ya circula entre los clubes interesados.

Para Cruz Azul, el interés no es menor ni improvisado. 'La Máquina' busca un futbolista que marque diferencias desde la banda, capaz de romper líneas defensivas y aportar variantes ofensivas en partidos cerrados. En ese perfil, Cetré aparece como una opción ideal por madurez futbolística y experiencia internacional reciente.

Racing Club v Estudiantes - Final: Torneo Clausura Betano 2025 | Rodrigo Valle/GettyImages

Sin embargo, el club mexicano no está solo en la carrera. En Brasil, Botafogo ha mostrado un interés concreto, aprovechando el vínculo deportivo con el técnico Martín Anselmi, quien conoce bien el mercado sudamericano y valora el impacto inmediato que el colombiano podría tener en el Brasileirao.

El panorama se complica aún más por el interés europeo. Desde España, Rayo Vallecano y Sevilla FC siguen de cerca la situación del extremo. Ambos clubes ven en Cetré un perfil adaptable a LaLiga, con velocidad y uno contra uno, cualidades muy cotizadas en ese mercado.

Este contexto obliga a Cruz Azul a moverse con cautela, pero también con determinación. La directiva sabe que competir contra clubes europeos y brasileños implica ofrecer un proyecto deportivo sólido, protagonismo inmediato y condiciones económicas atractivas, más allá del monto de la transferencia inicial.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL CRUZ AZUL