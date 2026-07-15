Cruz Azul, en problemas para fichar un lateral derecho

Cruz Azul sigue con el armado de la plantilla para el semestre que está por iniciar. Es cierto que la Liga MX tendrá su punto de partido este fin de semana, sin embargo, los de la capital del país en su condición de campeones de México, tuvieron menos tiempo que el resto de los equipos para firmar los refuerzos deseados.

También es cierto que el cruce de la Copa del Mundo en medio del mercado no ayudó en La Noria para dar pasos al frente. Aún así, la gerencia de los de la capital del país sigue avanzando por la firma de los hombres deseados, aunque, están encontrando problemas con una posición clave a reforzar, el lateral derecho.

Lateral derecho y Cruz Azul.



Fuentes: la búsqueda de un lateral derecho está, por ahora, en pausa.



Julián Araujo deja de ser opción para La Máquina. Los sondeos realizados arrojaron que la operación es inviable actualmente por los montos.



Denzell García también fue… pic.twitter.com/Wo10sgRtd6 — Carrerismo (@ikecarrera) July 15, 2026

Tras la salida de Jorge Sánchez en el torneo anterior y la reciente lesión de Amaury Morales, los celestes perdieron a su primera y segunda opción en un abrir y cerrar de ojos. Esto ha llevado a que Joel Huiqui improvise en el puesto con Jeremy Márquez, sin embargo, la prioridad es fichar a alguien natural para el puesto.

La prioridad era Julián Araujo. El mexicano ha retornado al Bournemouth luego de su cesión con el Celtic. El cuadro de La Noria llamó al manejo del carrilero para sondear su disponibilidad este verano, sin embargo, parece que el deseo del ex Barcelona es seguir en Europa.

Rangers v Celtic - Scottish Gas Scottish Cup | Craig Williamson - SNS Group/GettyImages

Una segunda vía dentro de la lista de opciones fue Denzell García. Hubo un llamado de parte del manejo del jugador al club ante el interés mutuo, sin embargo, el enorme precio que esperar Juárez por su estrella lo hace inaccesible.

Para cerrar, Kevin Álvarez fue ofrecido por su manejo al equipo de La Noria. En Cruz Azul cerraron la puerta pues el hombre del América no gusta.

Parece que Cruz Azul se quedará con el deseo de fichar un lateral derecho nato. El club ya enfoca el cien por cien de su atención en otros nombres como César Montes y Juan Brunetta.