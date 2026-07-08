Cruz Azul está a detalles de cerrar su segundo fichaje del verano

Cruz Azul está muy cerca de concretar otro movimiento importante dentro del mercado de fichajes. Después de cerrar la llegada de Alan Montes, la directiva del cuadro de la capital del país ahora trabaja para sumar a su hermano mayor, César Montes, quien podría convertirse en el segundo refuerzo para el campeón de la Liga MX.

El zaguero central de la selección mexicana tiene un acuerdo total con Cruz Azul para regresar al fútbol mexicano después de su etapa en Europa. La negociación con el jugador no representa ningún problema y ahora el siguiente paso será alcanzar un términos definitivos con el Lokomotiv de Moscú de la Súper Liga Rusa.

🚨🚂 Cruz Azul con negociaciones avanzadas para fichar a César Montes



Vía: @CLMerlo https://t.co/3XM7OXxTOF — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) July 8, 2026

Al interior de La Noria existe optimismo de que el fichaje se puede cerrar durante este mismo fin de semana. La intención de los de la capital de México es acelerar las conversaciones con el equipo ruso y evitar que el proceso se extienda durante varias semanas dentro del mercado de verano.

El movimiento tendría un significado vital para el conjunto celeste. Sumarían al actual capitán de la selección mexicana en la Copa del Mundo. Montes llegaría como un líder inmediato para la defensa y como una pieza de jerarquía internacional dentro del vestidor, todo esto sin quemar una plaza de extranjero.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Julian Finney - FIFA/GettyImages

Cruz Azul no quiere fallas y es por ello que tomarán medidas inmediatas para cerrar el traspaso durante lo que resta de la semana. La meta es que el zaguero no tenga que volar de regreso a Rusia y se mantenga en México para reportar con el club en el corto plazo.

Montes ya dio el sí final. Dicha postura se hizo más fuerte una vez que su hermano también se unió al club. Ahora todo queda en manos de Cruz Azul y el Lokomotiv para definir el precio de salida.