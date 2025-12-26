Cruz Azul podría obtener más beneficios de parte de Giakoumakis

El nombre de Giorgos Giakoumakis vuelve a colocarse en el radar del mercado internacional. En las últimas horas ha surgido un interés concreto de Grupo Pachuca, que analiza escenarios para concretar una operación compleja pero viable, con el objetivo de reubicar al delantero fuera de la Liga MX.

La particularidad del movimiento es que no estaría pensado ni para León ni para Pachuca, los dos clubes mexicanos bajo el control del consorcio. La estrategia apunta directamente a Europa, donde Real Oviedo aparece como el principal candidato a recibir al atacante griego.

Desde México, Cruz Azul ha mostrado apertura total para sentarse a negociar. La directiva celeste considera que, ante una propuesta económica sólida, la salida de Giakoumakis es una posibilidad real, sobre todo en un contexto donde el club busca optimizar su plantilla y equilibrar su inversión reciente.

Actualmente, el delantero se encuentra cedido en PAOK, préstamo que se extiende hasta el verano e incluye una opción de compra. Este detalle añade una capa adicional de complejidad, ya que cualquier movimiento anticipado requiere resolver contractualmente la cesión vigente en el fútbol griego.

El plan que se analiza contempla un escenario claro: si Grupo Pachuca logra alcanzar el precio que solicita Cruz Azul, los celestes estarían dispuestos a recibir una compensación económica, romper de manera anticipada el préstamo con el PAOK y posteriormente concretar la venta del futbolista al Real Oviedo, como destino final.

Desde la óptica del club español, la operación encaja con su proyecto deportivo. Oviedo busca un delantero con recorrido internacional, capacidad goleadora inmediata y experiencia en contextos de presión. Giakoumakis cumple con ese perfil y representa una apuesta ambiciosa para un equipo que desea consolidarse competitivamente en su categoría.

Por ahora, el jugador no ha fijado una postura pública ni privada respecto a su futuro. Su entorno mantiene cautela mientras analiza las condiciones deportivas y contractuales de cada opción. Permanecer en Grecia, regresar a México o dar el salto a España son escenarios abiertos, a la espera de avances formales.

Las próximas semanas serán decisivas. Si las negociaciones prosperan, Grupo Pachuca podría cerrar una operación transversal que involucre a tres países y varios contratos simultáneos. Cruz Azul, mientras tanto, se mantiene atento, consciente de que una oferta adecuada puede destrabar una salida estratégica sin afectar su planificación inmediata.

