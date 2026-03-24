Cruz Azul podría vivir un cruce de intereses con la selección mexicana

Como se ha informado en este espacio, todo jugador de selección mexicana que milite dentro de algún club de la Liga MX deberá ser liberado para concentrar con el Tri 40 días antes del Mundial. Este fue un acuerdo de palabras cerrado entre los dueños de los clubes y la Federación Mexicana de Fútbol.

El objetivo es simple, darle prioridad a la selección por encima de los clubes. Sin embargo, dicho llamado anticipado implica que los jugadores elegidos por Javier Aguirre no jugarán la liguilla. Esto es algo que, mientras más se acerca la etapa de matar o morir en el torneo local, menos factible consideran los equipos.

NO QUIEREN SOLTARLOS 👎🏻



Cruz Azul no quiere soltar a sus jugadores seleccionados por Javier Aguirre.



🇲🇽 Desde diario Marca, indican que la directiva de Cruz Azul, encabezada por Víctor Velázquez, contempla solicitar un permiso especial para que sus seleccionados disputen la… pic.twitter.com/qV15qc3vty — Futbol Total (@futboltotal) March 24, 2026

Uno de los inconformes es Cruz Azul. De acuerdo con los más recientes reportes, el cuadro de la capital del país buscará un permiso especial para mantener a sus piezas en la liguilla.

Siendo claros, se contempla que dos hombres de La Noria estén dentro de los planes finales de Javier Aguirre: Erik Lira y Carlos Rodríguez. Los dos mexicanos no sólo son titulares dentro del once de Nicolás Larcamón, sino que además cuentan con el rol de capitán uno y dos respectivamente dentro de la plantilla.

FC Juarez v Cruz Azul - Torneo Clausura 2024 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Perder a un par de piezas de este calibre sería muy duro para un equipo que aspira a ganarlo todo como lo es Cruz Azul. De ahí el deseo del club de mantener a su par de piezas de mayor liderazgo.

No será del todo sencillo que la FMF acepte el deseo de Cruz Azul. De hacerlo, el organismo abre la puerta a que todos los equipos de la Liga MX con convocados al Tri intenten obtener el mismo beneficio.

Además, también se arriesgan a que, aquellos equipos que no tendrán seleccionados, busquen obligar al resto de los clubes a cumplir con lo prometido. Al final del día, ello representaría un beneficio deportivo para su causa.

MÁS NOTICIAS SOBRE CRUZ AZUL