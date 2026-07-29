Cruz Azul se aferra al fichaje de César Montes

Cruz Azul está convertido en el mejor equipo de la Liga MX en la actualidad. No sólo es el actual campeón de México, sino que además, es posiblemente el plantel más nutrido y con jugadores en mejor estado de forma de todo el país.

Esto en gran medida hace entender el porqué la gerencia deportiva no se ha movido con fuerza por fichajes en lo que va del verano. Sin embargo, el mercado sigue abierto y se espera que al menos un jugador se sume a la plantilla. Hay un nombre que gusta por encima del resto de las opciones, se trata de César Montes, un deseo de varios años dentro de La Noria.

Fuentes: Cruz Azul presentó una oferta de 7 millones de euros más bonos por César Montes, pero todavía no existe acuerdo con el Lokomotiv de Moscú.



El club ruso mantiene una postura cercana a los 10 millones de euros como piso para negociar la salida del defensa. Aunque la… https://t.co/bpAVXCGfqP — Carrerismo (@ikecarrera) July 29, 2026

De acuerdo con el reporte de Íker Carrera, el cuadro de la capital del país no deja de aspirar al fichaje del zaguero central mexicano. Siendo el caso, el club ha puesto sobre la mesa del Lokomotiv de Moscú una nueva oferta por el defensor. La misma fue de siete millones de dólares más variables, superando el primer ofrecimiento del equipo semanas atrás.

Más allá de la mejora en la oferta, la misma fue rechazada por el cuadro de la capital rusa. En efecto el club tiene la puerta abierta para darle salida al central, sin embargo, el Lokomotiv exige un precio mínimo de diez millones de dólares.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

Ahora está en la mesa de Cruz Azul la decisión final. Es cierto que el club tiene el deseo de mucho tiempo atrás de sumar a César en su plantel y hoy el central está en el mercado. Sin embargo, el precio se ha elevado mucho más de lo que el cuadro celeste tenía contemplado como límite.

Por su parte, el acuerdo entre Cruz Azul y Montes está cerrado desde hace semanas. Queda por delante que los de La Noria y el cuadro ruso concreten una cifra intermedia por el traspaso, situación que se entiende incluso puede extenderse hasta el cierre del mercado.