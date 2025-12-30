Cruz Azul ha iniciado gestiones para reforzar su ataque con un delantero mexicano, una prioridad definida tras la salida de Ángel Sepúlveda, quien se ha marcado a Chivas. La directiva busca un perfil confiable, competitivo y con conocimiento del entorno local.

La intención del club es encontrar a un atacante que ofrezca soluciones inmediatas y continuidad en el corto plazo. En La Noria consideran que el mercado nacional brinda alternativas viables, tanto por adaptación como por costos, en un momento donde la planeación exige precisión y pragmatismo para no romper equilibrios.

OPCIÓN MEXICANA 🇲🇽💙



La Máquina busca hacer otro José Paradela fichando otra pieza del Necaxa en la figura de Ricardo Monreal.



🔵 Ha Adrián Esparza Oteo de TUDN quien ha revelado que los Cementeros tienen en la mira a Monreal, delantero mexicano que gusta mucho a Larcamón (ya… pic.twitter.com/hxJcrxgzKK — Futbol Total (@futboltotal) December 30, 2025

La primera opción sobre la mesa es Ricardo Monreal, delantero que milita en Necaxa. Su nombre ha ganado fuerza por características de juego, movilidad y lectura ofensiva, además de un precio accesible que facilita la conversación entre instituciones.

Un factor clave en el interés es el conocimiento mutuo con Nicolás Larcamón. El técnico de Cruz Azul dirigió a Monreal hace no más de un año, por lo que conoce a fondo sus virtudes, áreas de mejora y encaje táctico, reduciendo riesgos en un fichaje que busca certidumbre.

Los sondeos están en curso y se mantienen en una fase exploratoria. Cruz Azul busca entender la postura de Necaxa y las condiciones contractuales del jugador, sin acelerar tiempos. La idea es avanzar con cautela, valorando impacto deportivo, disponibilidad inmediata y margen de crecimiento dentro del proyecto.

En paralelo, la directiva contempla una alternativa B también mexicana. Se trata de Alfonso Alvarado, atacante de León, un perfil distinto pero igualmente conocido por Larcamón, quien ha seguido de cerca su evolución y comprende su aporte potencial.

Alvarado ofrece versatilidad y presencia en el último tercio, cualidades que podrían complementar el plan ofensivo del equipo. La evaluación incluye rendimiento reciente, rol dentro de su club actual y condiciones para un eventual movimiento, considerando que la prioridad es no desbalancear el presupuesto.

Cruz Azul mantiene abiertas ambas carpetas mientras define el rumbo. El objetivo es claro: cubrir el vacío dejado por Sepúlveda con un delantero mexicano que se adapte rápido, entienda la liga y responda a la exigencia. La decisión final dependerá de avances, costos y encaje inmediato.