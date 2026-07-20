Cruz Azul vs Puebla: previa, predicciones y alineaciones

Se juega la primera jornada doble del Torneo Apertura 2026, de la Liga MX. Debido a que en el mes de agosto se disputará la Leagues Cup contra la MLS, llega a la brevedad la Jornada 2, la cual enfrentará al Cruz Azul contra el Puebla en el Estadio Banorte Azteca, luego que llegara a un acuerdo para retornar al recinto, quedándose atrás lo de disputarlo en el Estadio Corregidora.



La Máquina Celeste tuvo un buen arranque en el semestre, ya que logró venir de atrás para remontar 2-3 al San Luis en el Estadio Libertad Financiera. A pesar de las dianas del francés Sébastien Salles-Lamonge y el español Rafael Llorente, los celestes dieron la voltereta con un doblete de Jeremy Márquez y una diana del uruguayo Gabriel Fernández desde el manchón penal. Con esto, el técnico Joel Huiqui siguió enrachado, ya que lleva ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota desde que tomó las riendas en el Clausura 2026, con seis triunfos y dos empates.



Por otro lado, La Franja está tratando de lavar la imagen que dejó el campeonato pasado, donde quedó como penúltimo lugar y como último sitio de la tabla de porcentajes. El elegido para comandar el nuevo proyecto de los camoteros fue Gerardo Espinoza, logrando iniciar con el pie derecho al pegarle a Juárez en la frontera por la mínima del argentino Ignacio Maestro Puch, aun cuando se quedaron con diez por la expulsión de Iker Moreno.

💙 ¡Azules, el campeón está de regreso en el Estadio Banorte!



Nos vemos este martes para pintar las gradas de Azul, como solo ustedes saben hacerlo.



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¡Hagamos que llenar el estadio sea… pic.twitter.com/HJouxAnCUi — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 18, 2026

Pronóstico SI

Obviamente, el actual campeón del fútbol mexicano parte como gran favorito para llevarse los tres puntos contra un cuadro que el torneo pasado sufrió en demasía, además de sus últimos cinco choques Puebla no ha podido salir airoso, sacando apenas un empate. La gran ventaja que tiene Cruz Azul es que son la misma plantilla del semestre anterior, sin altas ni bajas, con un grupo que ya conoce a la perfección el estilo que quiere imponer el técnico Joel Huiqui. Tras ver cómo remontó al San Luis, La Máquina podría ir por dos anotaciones o más, aunque no por eso La Franja no dará batalla, ya que mostró ambición, garra y buena solidez defensiva al evitar que Juárez le sacara el empate con un hombre menos.



Pronóstico: Cruz Azul 3-1 Puebla

Historial de sus últimos cinco enfrentamientos

Cruz Azul: 4

Empate: 1

Puebla: 0

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs Puebla?

Ciudad: Ciudad de México

Estadio: Banorte Azteca

Fecha: martes, 21 de julio

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Últimos 5 partidos

Cruz Azul Puebla San Luis 2-3 Cruz Azul Juárez 0-1 Puebla Pumas 1-2 Cruz Azul Puebla 1-2 Querétaro Cruz Azul 0-0 Pumas Monterrey 2-1 Puebla Chivas 1-2 Cruz Azul Chivas 5-0 Puebla Cruz Azul 2-2 Chivas Puebla 0-1 León

¿Cómo ver el Cruz Azul vs Puebla por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX México Canal 5, TUDN En Vivo, ViX

Últimas noticias de Cruz Azul

A pesar del triunfo, Joel Huiqui no se fue del todo satisfecho, ya que hizo hincapié en que deben evitar los errores porque habrá partidos más complicados.



“Ningún partido va a ser fácil, tenemos que tener cuidado con los errores. Cualquier estadio al que vayamos sabemos que la afición nos sigue y estará con nosotros”, comentó.



El estratega también tuvo palabras de elogio para el capitán Erik Lira: “Después de ir al Mundial y presentarse una semana después a jugar un partido es admirable. Pertenece y es la esencia de Cruz Azul. El equipo que esté interesado que presente una oferta formal para que pueda negociar”.



Por último, El Pocahontas no guardó su emoción por poder jugar en el Estadio Banorte Azteca, invitando a la afición a hacerse presente.



“Una gran noticia. Para nosotros obviamente, para la afición. Recibirlos en casa va a ser maravilloso. Sobre todo, por el ambiente que se genera dentro de la casa, sobre todo para los jugadores. El trasladarse mucho menos genera más descanso, más recuperación y eso es en beneficio del equipo. Que la afición dentro de la institución también es importante que nosotros nos planteemos cosas relevantes. Plantearnos cuatro trofeos en el torneo es porque están ahí, ¿no? Hay que ir por ellos, es la realidad”, concluyó.

Jeremy Márquez y Luka Romero | Leopoldo Smith/GettyImages

La posible alineación de Cruz Azul (4-2-3-1): Kevin Mier; Omar Campos, Gonzalo Piovi, Willer Ditta, Jeremy Márquez; Agustín Palavecino, Erik Lira; Carlos Rotondi, Charly Rodríguez, José Paradela; Cristian Ebere.

Las últimas noticias del Puebla

Iniciar con triunfo siempre es importante, por eso, Gerardo Espinoza destacó el arco en cero de su equipo a pesar de tener un hombre menos, sin embargo, no echó campanas al vuelo, ya que rápidamente se puso a pensar en su siguiente rival, es decir, Cruz Azul.



“Un partido muy complicado, todos lo son. Había que sufrir, sentía que el partido estaba bien, neutralizado. Con la expulsión todo se complicó. Todo es mérito del equipo. Me da gusto por ellos que salgan contentos, que este sea el comienzo de algo importante. No es para echar campanas al vuelo, es para seguir trabajando, redoblando esfuerzos, el equipo tiene que madurar mucho. Todavía hay mucho camino por recorrer y aprender. Todos los juegos son distintos. Tratamos de mantener la posesión de la pelota”, explicó El Loco.



“Estos chicos han estado trabajando duro, con golpes fuertes en torneos pasados. Sigue Cruz Azul, ya solicité videos del partido que acaban de tener. Esto avanza rápido y tenemos que estar listos para lo que viene”, finalizó.

Ignacio Maestro | Jam Media/GettyImages

La posible alineación del Puebla (4-2-3-1): Ricardo Gutiérrez; Fernando Monárrez, Juan Vargas, Ángel Leyva, Facundo Almada; Alberto Herrera, Alonso Ramírez; Emiliano Gómez, Alejandro Organista, Kevin Velasco; Edson Maestro Puch.

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