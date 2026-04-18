Cruz Azul vs Tijuana: previa, predicciones y alineaciones

Después de su actividad en la Concacaf Champions Cup 2026 frente a Los Angeles Football Club, elClub de Fútbol Cruz Azul se concentra de lleno en la recta final del campeonato doméstico y este fin de semana en la correspondiente Jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX recibirán al Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente.

El conjunto de La Noria viene de cuatro partidos en fila sin conocer la victoria en el campeonato mexicano de Primera División y los fronterizos acumulan dos triunfos de manera consecutiva.

A continuación, los dejamos con la información más interesante sobre este compromiso entre ambos clubes donde la Máquina Celeste busca no bajar posiciones y los perros aztecas buscan seguir con la esperanza de meterse a la Fiesta Grande.

Pronóstico SI Fútbol

Al cuadro celeste no le ha ido de la mejor manera en el último mes, a pesar de ello sigue en como sublider general, pero ha dejado que muchos de los equipos recorten distancias, por lo que si sigue dejando escapar puntos, puede terminar resagado en las últimas jornadas.

Aunado a esto se mide a un rival que ha despertado, y tiene el regreso de su joya Gil Mora, por lo que buscan seguir con la llama de la esperanza encendida para alcanzar a colarse a la Liguilla, por lo que vemos posible un empate.

Cruz Azul 1-1 Tijuana

¿A qué hora se juega el Cruz Azul vs Tijuana?

Ciudad : Puebla, Puebla

: Puebla, Puebla Estadio : Cuautémoc

: Cuautémoc Fecha : sábado 18 de abril

: sábado 18 de abril Hora: 19:00 EE.UU (Este), 17:00 MEX

El Cuauhtémoc seguirá siendo la casa de Cruz Azul todo el Clausura 2026 | Jam Media/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Cruz Azul y Tijuana (últimos cinco partidos)

Cruz Azul: 3

3 Empate : 0

: 0 Tijuana: 2

Último partido entre ambos: 28/09/25 - Tijuana 2-0 Cruz Azul - Liga MX

Últimos 5 partidos

Cruz Azul Tijuana Cruz Azul 1-1 LAFC 14/04/26 Juárez 1-2 Tijuana 10/04/26 América 1-1 Cruz Azul 11/04/26 Tijuana 1-0 Tigres 03/04/26 Cruz Azul 1-1 Monterrey 17/03/26 Necaxa 3-0 Tijuana 20/03/26 Pumas 2-2 Cruz Azul 15/03/26 León 0-3 Tijuana 14/03/26 Monterrey 2-3 Cruz Azul 10/03/26 Tijuana 1-2 Santos 08/03/26

¿Cómo ver el Cruz Azul vs Tijuana por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW y TUDN App México Canal 5, TUDN y ViX

Últimas noticias del Cruz Azul

ATENTOS, CEMENTEROS



Nicolás Larcamón habló en conferencia de prensa sobre la lesión de Nico Ibáñez.

¿Qué le pasó?



🎥 @ilianyAparicio pic.twitter.com/C7MOKoFGeh — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 12, 2026

El partido entre América y Cruz Azul se vio empañado por la lesión de Nicolás Ibáñez, quien salió del campo entre lágrimas al minuto 38 después de un mal movimiento sin contacto.

Larcamón habló sobre la lesión de Ibáñez que de ser algo muscular podría tratarse para que esté de vuelta en algunas semanas, solo se perdería los últimos tres partidos de la fase regular ante Tijuana, Querétaro y Necaxa.

“Tendinosa, por lo que me dice el área médica, está descartado, ahora habría que esperar bien que se confirme la lesión a nivel muscular y cuál sería el tiempo que para. Confío que va a llegar para lo que es la Liguilla, quizás los Cuartos de Final; esperemos contar con él porque es un jugador importante”.

Posible alineación de Cruz Azul (3-4-2-1): Andrés Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Omar Campos, Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rotondi, José Paradela, Carlos Rodríguez y Gabriel Fernández.

Últimas noticias del Tijuana

A casa con tres puntos ¡LO GANÓ LA JAURÍA! 🐕🔥 pic.twitter.com/9CcvY3zh9q — Xolos (@Xolos) April 11, 2026

El cuadro del xolaje consiguió un triunfo muy importante en su lucha por conseguir un boleto a la Fiesta Grande. En su visita a Ciudad Juárez, venciern a domicilio a los Bravos por 1-2 con actuaciones destacadas de Gilberto Mora y Kevin Castañeda.

El equipo de la frontera más visitada del mundo tiene opciones de poder avanzar a la fase final, pero tendrá que ganar sus duelos restantes y esperar combinaciones de resultados.

Posible alineación de Tijuana (4-4-2): Antonio Rodríguez; Rafael Fernández, Jackson Porozo, Jesús Gómez, Pablo Ortiz; Ramiro Árciga, Iván Tona; José Ignacio Rivero, Kevin Castañeda; Aldahir Pérez y Mourad El Ghezouani.