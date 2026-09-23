Cruz Azul y América se cruzarán en una nueva edición del clásico joven

América y Cruz Azul volverán a medirse apenas unas semanas después de protagonizar uno de los partidos más espectaculares del semestre en la Liga MX. Ambos clubes se cruzan el próximo parón internacional para disputar un encuentro amistoso en Estados Unidos.

El partido está programado para el próximo primero de octubre y tendrá como sede la ciudad de San Diego, California. El Snapdragon Stadium será el escenario elegido para una nueva edición del clásico joven, esta vez fuera de territorio mexicano y sin puntos competitivos de por medio.

¡ES OFICIAL! 🚨🚨



América y Cruz Azul sostendrán un partido amistoso en San Diego



📅 1 de octubre

🏟️ Snapdragon Stadium en San Diegohttps://t.co/gYy4A6YEqm pic.twitter.com/VdLCK6jRi9 — MedioTiempo (@mediotiempo) September 22, 2026

Una de las principales particularidades del amistoso será la ausencia de los jugadores convocados por sus diferentes selecciones. Tanto América como Cruz Azul cuentan con elementos habitualmente considerados por sus respectivos países. Esto permitirá a más de un jugador poco común sobre césped, tener actividad durante esta eterna rivalidad.

El encuentro permitirá a ambos equipos mantener ritmo competitivo en medio de una pausa enorme. Es clave recordar que la siguiente fecha FIFA será la más larga de todos los tiempos. La misma durará entre tres y cuatro semanas.

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El anuncio adquiere todavía mayor atractivo debido al antecdente inmediato entre ambos conjuntos. América y Cruz Azul vienen de protagonizar el que hasta ahora ha sido uno de los partidos más emocionantes del semestre, un encuentro cargado de goles, alternativas y emociones que terminó inclinándose del lado de La Máquina por marcador de 4-3.

Aquella edición del clásico joven se disputó en el Estadio Banorte y entregó siete anotaciones, con Cruz Azul imponiéndose en un duelo que mantuvo la tensión hasta sus últimos segundos. Ahora, ambos conjuntos trasladarán su rivalidad a California, territorio en el cual tienen un margen amplio de afición.

San Diego recibirá así uno de los enfrentamientos más reconocibles del futbol mexicano. En efecto, los equipos no se juegan nada más allá del orgullo y el valor de sus escudos, factores que se espera sean suficientes para que el juego sea agradable para el aficionado.