¿Cuál es el lugar de celebración de cada equipo de LaLiga con su afición?

En España los aficionados de los clubes de LaLiga, salen a celebrar títulos, victorias importantes y ascensos, o permanencias. El fútbol se vive de forma muy apasionada y es común que todos los fans se reúnan en un punto concreto de la ciudad.

Hoy te contamos dónde celebran los aficionados de cada equipo de primera división, vamos a ello.

20. Girona (Plaça del Vi)

El Girona es el último equipo que este año ha ascendido a LaLiga y justamente coincidió con el ascenso a primera del equipo de baloncesto, lo que hizo que la afición de ambos equipos ocuparan la plaza del ayuntamiento mientras los jugadores salían al balcón.

19. Almería (Plaza de las Velas)

Mientras tanto en Almería… 😮🙌🏼 pic.twitter.com/kMvcUQmlzH — UD Almería (@U_D_Almeria) May 29, 2022

El Almería ha ascendido este año y sus fans decidieron ocupar la céntrica Plaza de las Velas de la ciudad. Esta fue la fiesta que montaron hasta altas horas de la madrugada.

18. Valladolid (Barco por el río Pisuerga)

Soñamos con volver a ver la Leyenda del Pisuerga de blanquivioleta, lucharemos por hacerlo realidad 💪 pic.twitter.com/jQPaJCsqkW — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) June 25, 2021

En Valladolid adoptaron la tradición del Athletic y los éxitos también los celebran en una embarcación que recorre el río Pisuerga que pasa por la ciudad, mientras los aficionados blanquivioletas se agolpan en el puente. Aquí han celebrado el ascenso hace unas semanas.

17. Cádiz (Las Puertas de Tierra)

HISTORIA DE LA CIUDAD DE CÁDIZ |

Las Puertas de Tierra, llamadas así porque era el unico acceso por tierra a la ciudad, formaban parte de la antigua muralla que rodeaba completamente la ciudad. La portada central, de mármol, data de 1756 y el torreón es de 1850. pic.twitter.com/N9scVGzewD — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) April 20, 2019

Este era el lugar donde también se celebraban las victorias en batalla antiguamente en Cádiz, ciudad amurallada y puerto importante. Es por eso que los aficionados del Cádiz siempre deciden agolparse en este lugar para festejar los éxitos del equipo.

16. RCD Mallorca (Plaza de las Tortugas)

La afición celebrándolo en la Plaza de las Tortugas! Mallorca es de Pimera gritan! pic.twitter.com/n8iGaMcxr7 — Jose Hila (@hila) June 23, 2019

El Mallorca ha conseguido en los últimos años varios ascensos y los aficionados no han dudado en convertir la céntrica Plaza de las Tortugas en el punto de encuentro bermellón.





15. Getafe (La Cibelina)

¿Sabías que en Getafe está La Cibelina? Una versión de la Cibeles que todos conocemos. #madrid pic.twitter.com/r1BOrKvLvS — SecretosdeMadrid (@SecretosdeMadri) November 14, 2018

Es curioso, pero en Getafe hay una réplica del monumento de Cibeles de Madrid, y ahí es donde los aficionados azulones han ido siempre a celebrar los éxitos del Getafe.

14. RCD Espanyol (aledaños nuevo estadio)

Con el cambio de estadio, los aficionados ya no pudieron ir a celebrar a la mítica fuente de Montjuic el último ascenso, por lo que celebraron en los aledaños del nuevo feudo blanquiazul.

13. Elche (Plaza Castilla)

Elche es una ciudad pequeña pero con una gran plaza como lo es la de Castilla, que siempre ha albergado a los aficionados del club en las celebraciones.



12. Rayo Vallecano (Fuente de la Asamblea de Madrid)

La fuente de la asamblea ya se encuentra vallada ante un posible ascenso del @RayoVallecano en Alcorcón. La celebración sería esta misma noche. (📷: @alberto_tito85). pic.twitter.com/KZdSWbrl63 — Sergio López (@AS_SergioLopez) May 20, 2018

El Rayo Vallecano es un equipo con un fuerte lazo a su barrio, Vallecas. Este es un barrio humilde pero orgulloso y cuando el equipo rayista ha dado alegrías a sus aficionados, todos han acudido a la fuente más famosa del barrio, la de la Asamblea de Madrid.

11. Celta de Vigo (Plaza América)

La bonita plaza de Vigo ha servido de punto de celebración para los aficionados del Celta, sobre todo en los ascensos. El último fue en 2012, donde este lugar se llenó con los colores celestes del Celta.

10. Osasuna (Plaza Castillo)

Ascenso 1980. El bus de Osasuna entra en una Plaza del Castillo a rebosar...#OsasunaMemoria pic.twitter.com/KBEtjXFg7s — Osasuna Memoria (@osasunamemoria) May 27, 2022

En 1980 el Osasuna subió a primera y la afición se volvió loca y ocupó la emblemática plaza de Pamplona para celebrarlo. Tanto fue así, que el mismo autobús del equipo entró al lugar dejando esta impactante imagen, que convertiría el lugar en punto de peregrinaje de celebraciones rojillas.

9. Valencia CF (Monumento de la afición)

En 1994, por el 75 aniversario del conjunto che, se construyó un monumento a la afición enfrente de Mestalla, el estadio valencianista. Aquí se convirtió en tradición celebrar los éxitos pues en muchas ocasiones, los jugadores valencianistas salen al balcón del estadio a celebrar victorias con los aficionados.

8. Athletic Bilbao (En Gabarra por la ría del Nervión)

Un 3 de mayo como hoy, de 1983, "Por el río Nervión, bajaba una gabarra"... con el Athletic de Clemente celebrando el título de Liga. A las orillas, 1 millón de personas aclamando. 🔴⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/7QHM1kuPUN — TweetZurigorri (@tweetzurigorri) May 3, 2018

Una de las celebraciones más emblemáticas es la del Athletic, que saca una gabarra (antigua embarcación pesquera) y todo el equipo navega por la ría de Bilbao o del Nervión, mientras los aficionados ocupan la rivera y los puentes. La primera vez fue en 1983, y causó tanto impacto que se convirtió en tradición, y la embarcación se encuentra en un museo.

7. Villarreal (Plaza Mayor)

La plaza más grande Villarreal, humilde municipio de 30.000 habitantes es el punto de encuentro de los éxitos del submarino amarillo. Aquí pudieron celebrar su primer título europeo en 2021 tras ganar la Europa League.



6. Real Sociedad (Plaza de Guipúzkoa)

Esta bonita plaza es uno de los lugares más emblemáticos de San Sebastián, por sus hermosos jardines. Aquí han venido los aficionados de la Real Sociedad en los últimos éxitos tras los ascensos para celebrar con el equipo.

5. Real Betis (Plaza Nueva)

Real Betis | Barry Reeger-Imagn Images

En pleno centro de Sevilla, y como marca uno de los cánticos béticos, Plaza Nueva es el lugar de encuentro para las celebraciones béticas. Los verdiblancos hacía tiempo que no festejaban un título ahí, pero en 2022 pudieron volver tras ganar la Copa del Rey.

4. Sevilla FC (Fuente de Híspalis)

El Sevilla ha vivido una etapa de muchos éxitos, sobre todo europeos, y la Fuente Híspalis cerca de la Torre del Oro, se ha convertido en el lugar emblemático de las celebraciones sevillistas. El lugar está cerca del anterior estadio, y por eso al Sevilla se le conoce como el equipo Hispalense.

3. Atlético de Madrid (Neptuno)

Tras años de éxitos del Real Madrid en la década de los 80, el Atlético consiguió volver a ganar un título en 1991, pero optó por ir a Neptuno a celebrarlo, después de que los blancos llevaran tanto tiempo en Cibeles. Ahora la fuente del dios Neptuno se ha convertido en un símbolo para los rojiblancos que en los últimos años han ganado muchos títulos.

2. FC Barcelona (Canaletas)

FC Barcelona | Kevin Jairaj-Imagn Images

El conjunto blaugrana también tiene su lugar de encuentro para festejar después de un título. Este punto de encuentro se remonta a cuándo en Las Ramblas, lugar de la fuente, estaba la sede del periódico La Rambla, y todos los aficionados iban allí para conocer los resultados del Barça. Si habían ganado, se veía a algunos vitorear cerca de la fuente, por eso se convirtió en tradición.



1. Real Madrid (Cibeles)

Real Madrid | Mike Segar-Reuters via Imagn Images

Todos conocemos el lugar en el que celebra el conjunto blanco sus títulos. Pero lo que pocos saben es que anteriormente este lugar era el punto de celebración de los Atléticos, y no fue hasta los años 80, cuando el Real Madrid comenzó a acudir a la famosa fuente de la diosa de la fertilidad, desplazando a los colchoneros.