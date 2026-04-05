El once ideal de la historia del fútbol según la IA

Realizar un repaso por la historia del fútbol es encontrarse, en cada época, con nombres que marcaron generaciones. Es inevitable que el juego de la imaginación empiece a hacer lo suyo y aparezca la idea de un equipo que reúna a todas esas figuras.

Es ahí donde entra la Inteligencia Artificial, a la que se le pidió armar su propio once ideal. Sin límites de época y con la libertad de elegir tanto los nombres como el sistema. De esta manera, se inclinó por un clásico 4-3-3 que dejó mucha tela para cortar.

El mejor once de la historia según la IA

POR: Lev Yashin – La Araña Negra. Es el único arquero que ganó el Balón de Oro y punto, eso ya lo dice todo. Salía a cortar como un central y ordenaba a todos. Revolucionó el puesto con una personalidad que se salía del molde, en especial para su época, y manos de otro planeta.

LD: Cafú – El motor infinito. Disputó más de 140 partidos con Brasil y fue el único jugador que participó en tres finales del Mundial. Salió campeón en 2002 y su regularidad lo mantuvo durante más de una década en la élite. En clubes destacó en Italia, específicamente en la Roma y el Milan, donde ganó títulos de la Serie A y la Champions. El brasileño fue un lateral que convirtió la banda derecha en su territorio durante años.

Cafu, AC Milan | Etsuo Hara/GettyImages

DFC: Franz Beckenbauer – El Káiser. Elegancia para jugar y cabeza para mandar. Inventó el líbero y lideraba como si fuera el dueño del equipo. Fue el capitán campeón del mundo en 1974, ganador de dos Balones de Oro y tricampeón de Europa con el Bayern Múnich. Sentó las bases del defensor central moderno.

DFC: Paolo Maldini – El señor del fondo. Clase que no se negocia. Partició en más de 900 partidos con el Milan, cinco Champions League y 126 presencias con Italia. Estuvo dos décadas en la creme de la creme europea sin perder nivel, haciendo ver fácil lo imposible.

Paolo Maldini, AC Milan - Serie A | Etsuo Hara/GettyImages

LI: Roberto Carlos – Multifacético. Potencia hecha ser humano. Es un histórico del Real Madrid, ganó tres Champions League y salió campeón del mundo en 2002 con Brasil. Característicos fueron sus golazos de tiro libre y la manera en la que, siendo lateral, terminaba jugando como extremo.

MC: Lothar Matthäus – El jefe total. Cinco Mundiales encima y 25 partidos que lo ponen en la cima de esa lista eterna. Fue capitán de la Alemania campeona en 1990 y ganó el Balón de Oro en ese mismo año. Te jugaba de todo y siempre rendía. Líbero, mas retrasado o más ofensivo, el rendía siempre al máximo.

MC: Zinedine Zidane – El artista. Técnica que enamora, el francés ganó el Balón de Oro en 1998, siendo campeón del mundo ese mismo año con dos goles en la final y dueño de una de las voleas más icónicas en la Champions 2002.

Zinedine Zidane, France | Soccrates Images/GettyImages

MC: Xavi Hernández – El cerebro. Es que el español parecía que tenía una visión adelantada al resto. Estuvo en más de 750 partidos con el Barcelona, donde ganó cuatro Champions League y ocho Ligas. Es uno de los jugadores más destacados de su generación y clave en la España campeona del mundo en 2010 y bicampeona de Europa.

ED: Lionel Messi – El genio eterno. Ocho Balones de Oro, campeón del mundo en 2022, bicampeón de América con las Argentina y dueño de récords por todos lados. Es el máximo goleador histórico del Barcelona, de LaLiga y del Clásico, como los 91 goles en un año. Es historia en construcción, el argentino sigue jugando, actualmente en el Inter Miami, y va por el récord de los 1000 goles.

DC: Ronaldo Nazario – El fenómeno. Dominaba el área con una potencia y una velocidad que no se podían frenar. Ganó dos Mundiales y fue la gran figura en Corea-Japón 2002 con ocho goles. Arrasó en Europa desde muy joven y se llevó el Balón de Oro en 1997 y 2002. Definía como quería, en cualquier situación, y dejó una huella que redefinió el rol del "9".

Ronaldo, Brazil | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

EI: Cristiano Ronaldo – La máquina. Rompió todos los récords de gol posibles y sigue sumando, ahora en el Al-Nassr. Máximo goleador de la Champions League, de las competiciones UEFA y del fútbol internacional, con más de 900 goles en su carrera. Ganó cinco Balones de Oro y marcó en cinco Mundiales distintos. Sostuvo un nivel top durante dos décadas, reinventándose para seguir siendo una amenaza constante en el área.

He aquí la prueba evitente de que no conviene confiar ciegamente en la IA. El equipo puede cerrar por todos lados y tener lógica, como este, claro está. El tema es que cuando empiezan a aparecer los nombres que quedaron afuera, uno se da cuenta de la cantidad de figuras que nos dejó (y nos sigue dejando) la historia del fútbol.

Cuesta entender cómo no entran figuras como Pelé, Diego Maradona, Johan Cruyff o Alfredo Di Stéfano. Y lo mismo con otros que tranquilamente podrían tener su lugar, como el mejor Ronaldinho o el Andrés Iniesta que marcó el gol que le dio a España su primer y, hasta ahora, único Mundial.