¿Cuál es el precio de salida a Europa de Erik Lira?

Erik Lira está en el punto más elevado de su carrera. Hoy mismo el mexicano es una pieza clave dentro de Cruz Azul, un jugador que tal vez dentro de la plantilla celeste no tiene reemplazo. Adicional, el contención y central gana enteros para ser titular de la selección mexicana en el 2026.

Este rendimiento exponencial dentro del campo, sumado a que su edad es de sólo 25 años, hacía pensar que el futuro del mexicano estaría en Europa en el mercado de invierno. Todo indica que dicha postura será frenada, al menos seis meses más. Sin embargo, las condiciones están dadas para que el movimiento sea viable.

¿CUÁNTO PARA SALIR A EUROPA? 👀



Luego de que Cruz Azul anunciara la renovación de Erik Lira, mucho se rumora sobre una cláusula para salir a Europa.



❌ De acuerdo con diario Récord, esta no existe; sin embargo sí hay facilidades para que el mexicano pueda salir.



💰 La Máquina… pic.twitter.com/woWLHN9B44 — Futbol Total (@futboltotal) October 28, 2025

Récord ha revelado la cifra por la que el mexicano puede salir de Cruz Azul con destino a Europa. De acuerdo con la fuente, tras la renovación del contrato de Lira, el jugador y el club de la capital del país han acordado una cláusula de venta a Europa por un precio que no supera los 4 millones de dólares.

Tigres UANL v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

De forma natural, esta cifra no aplica para equipos de la Liga MX. El movimiento por dicho precio de trasferencia sólo se dará para clubes de UEFA. Esta clausula fue clave para que el mexicano decidiera renovar su contrato con los de La Noria a un par de meses para que el mismo llegará a su fin.

Cruz Azul mantiene la calma con Lira. El club sabe que el jugador es un profesional al cien por ciento. Además, ha tirado de lealtad al equipo, pues si bien se puedo marchar gratis a cualquier destino en enero, el mexicano optó por cumplir con su promesa y firmar la renovación.

Lira aún tiene el deseo de ir al mejor fútbol del planeta. El jugador tiene claro que el salto final se puede dar luego de la copa del mundo de 2026.

Más noticias sobre la Liga MX