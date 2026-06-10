A horas del comienzo del Mundial 2026, la atención no solo está puesta en las 48 selecciones que particiárán de la cita, sino también en el papel que desempeñará Donald Trump durante la organización del torneo.



Aunque el presidente de Estados Unidos no tiene ninguna función deportiva dentro de la competencia, su administración ha asumido un rol importante en los preparativos del evento, especialmente en cuestiones vinculadas a la seguridad, la logística y el ingreso de millones de visitantes al país.

FIFA World Cup 2026 Official Draw | Pool/GettyImages

¿Cuál es la participación de Donald Trump en el Mundial 2026?

En marzo de 2025, la Casa Blanca anunció la creación de una comisión especial para "coordinar los esfuerzos federales relacionados con la Copa del Mundo". Trump fue designado al frente de este grupo de trabajo, cuya misión es colaborar con la FIFA, las ciudades sede y las distintas agencias gubernamentales para garantizar el correcto desarrollo del certamen en territorio estadounidense.

Entre las principales responsabilidades de esta comisión figuran la gestión de visas para aficionados y delegaciones, la coordinación de los operativos de seguridad, el transporte entre las distintas sedes y la preparación de la infraestructura necesaria para recibir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. Estados Unidos albergará la mayor cantidad de partidos del torneo, incluida la final del 19 de julio, por lo que gran parte de la organización depende de la cooperación entre las autoridades locales y el gobierno federal.

President Trump Attends World Cup Draw At Kennedy Center | Andrew Harnik/GettyImages

Sin embargo, la figura de Trump también ha generado debate en la previa del Mundial. Algunas de las políticas migratorias impulsadas por su administración despertaron inquietud en varias federaciones y grupos de aficionados, especialmente en aquellos países que mantienen relaciones diplomáticas complejas con Estados Unidos. El caso más comentado ha sido el de Irán, cuya delegación afrontó dificultades relacionadas con la obtención de visas para parte de su personal técnico y directivo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha mantenido una estrecha relación con la administración de Trump durante la organización del torneo y ha destacado en varias ocasiones la importancia de la colaboración entre el organismo y las autoridades estadounidenses para garantizar el éxito de la Copa del Mundo.



De hecho, Infantino participó junto al mandatario en distintos actos vinculados a la planificación del certamen, que marcará un hito al convertirse en el primer Mundial con 48 selecciones y 104 partidos.