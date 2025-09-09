Vinícius Júnior recibió una degradación en su valoración en el EA Sports FC 26 después de no impresionar con el Real Madrid la temporada pasada.

Las tan esperadas calificaciones de EA Sports FC 26 finalmente se revelaron antes del lanzamiento del nuevo juego el 26 de septiembre. Las superestrellas más grandes del deporte, tanto en el lado masculino como en el femenino, se ganaron un lugar entre los 10 jugadores mejor calificados del juego, pero Vinícius Júnior no fue uno de ellos.

El brasileño tuvo dificultades para encontrar su lugar en la temporada 2024/25 tras la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid . Vinícius Júnior solo marcó 11 goles en LaLiga y terminó la temporada con 21 goles en 52 partidos entre todas las competiciones.

No es una gran sorpresa, entonces, que Vinícius Júnior haya visto disminuir su calificación en EA Sports FC 26.

¿Cuál es la valoración de Vinicius Junior en el EA Sports FC 26?

Real Madrid CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

Vinícius Júnior tiene una valoración base de 89 en EA Sports FC 26. El internacional brasileño se sitúa como el 18.º mejor jugador del juego.

Sus compañeros Fede Valverde y Thibaut Courtois comparten la puntuación de 89, mientras que jugadores como Jude Bellingham y Mbappé ostentan una puntuación general de 90 y 91, respectivamente. Estos cinco jugadores son los únicos representantes del Real Madrid que figuran entre los 26 mejores.

Las clasificaciones también consideran a Vinícius Júnior el tercer mejor extremo de España; el jugador de 25 años está detrás de Lamine Yamal y Raphinha en la clasificación general a pesar de que los tres jugadores reciben una calificación de 89.

Echa un vistazo a los atributos individuales de Vinícius Júnior en EA Sports FC 26 a continuación:

RITMO TIRO PASE REGATE DEFENSA FÍSICO 95 84 81 91 29 69

¿Cuál fue la valoración de Vinicius Junior en EA Sports FC 25?

Real Madrid CF v Al Hilal: Group H - FIFA Club World Cup 2025 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Vinícius Júnior tuvo una calificación general de 90 en EA Sports FC 25. El extremo fue el quinto mejor jugador del juego, solo detrás de Mbappé, Rodri, Erling Haaland y Bellingham.

A pesar de la degradación de Vinícius Júnior en ambos títulos, los atributos del delantero son idénticos en EA Sports FC 25 y EA Sports FC 26. Consulta sus números individuales en el juego del año pasado a continuación:

RITMO TIRO PASE REGATE DEFENSA 84 81 91 91 29

Aún así, la calificación general es lo que finalmente cuenta, y Vinícius Júnior ya no puede decir que está en una liga propia en EA Sports FC.