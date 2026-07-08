¿Cuál fue el puesto final de la selección mexicana en el Mundial?

La selección mexicana terminó su participación en el Mundial con una posición destacada dentro de la clasificación general del torneo. Pese a quedarse en la ronda de octavos de final una vez más, el combinado nacional fue ubicado como la novena mejor de toda la competencia bajo los criterios establecidos por la FIFA.

El equipo mexicano no consiguió instalarse entre los ocho mejores al caer en la segunda ronda de eliminación directa. Sin embargo, su rendimiento previo, es decir, en la fase de grupos, terminó siendo clave para definir su lugar final, ya que firmó la mejor fase de grupos entre todos los equipos eliminados en octavos sumando nueve de nueve puntos.

¡MEJOR QUE BRASIL Y ALEMANIA! 👏🥹



México termina en NOVENO lugar del Mundial 2026



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La clasificación final del Mundial coloca primero a las ocho selecciones que lograron avanzar hasta la ronda de cuartos, misma que está aún por jugarse. Posteriormente, se ordena a los equipos eliminados en la ronda de 16 de acuerdo con sus resultados acumulados durante la competencia, donde México consiguió superar al resto.

De esta forma, la selección mexicana cerró el torneo como el mejor equipo entre aquellos que no alcanzaron los cuartos de final. Su desempeño durante la primera etapa le permitió sumar los argumentos necesarios para quedarse con la novena posición general de la Copa del Mundo, misma que no parece nada demeritoria.

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

Si bien la meta inicial era de la alcanzar como mínimo los cuartos de final valorando la condición de locales, no se puede ocultar con un noveno puesto no es poca cosa. Sobre todo, valorando que México quedó por delante de selecciones de la élite como Brasil, Alemania y Portugal.

Si bien la eliminación dejó la sensación de que todavía faltó dar un paso definitivo entre las mejores selecciones del planeta, el balance estadístico en general tiene más tintes de psitivo que de negativo.