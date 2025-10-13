El importante cambio que tendrá la Champions League para la edición 2027/2028

La UEFA continúa ajustando el formato de la Champions League, tras el aparente éxito de la temporada pasada, que vio al PSG coronarse por primera vez, y ya prepara nuevas modificaciones que entrarán en vigor a partir de la 2027/2028.

Pues el propio organismo que rige los intereses del balompié europeo reveló que el campeón de la edición 2026/2027 tendrá un papel destacado en el inicio de la siguiente campaña, reforzando así su protagonismo dentro del torneo más prestigioso de clubes del planeta.

De ese modo, la principal novedad radica en que el vigente monarca será el encargado de inaugurar la fase de liga en su propio estadio. Este partido, que abrirá oficialmente la competición, se disputará en exclusiva el martes de la primera semana de acción, mientras que el resto de encuentros se repartirán entre miércoles y jueves. De esta manera, la UEFA busca ofrecer un arranque simbólico y mediático que centre todas las miradas en el actual poseedor de "La Orejona".

Vale recordar que en la presente campaña, los duelos de la primera fecha se distribuyeron entre el 16, 17 y 18 de septiembre. En consecuencia, con la futura nueva estructura sólo un choque (el del campeón) de la jornada inaugural tendrá lugar el martes, otorgándole un carácter especial al estreno de la contienda.

Otro cambios importantes que tendrá la Champions League

Aunado a esta modificación deportiva, la UC3, entidad encargada de la gestión comercial de las competiciones europeas, anunció la apertura del proceso de licitación de derechos televisivos para el ciclo 2027/2028–2030/2031. Dicho proceso, que abarca cuatro temporadas, busca adaptarse a un panorama mediático en constante evolución, marcado por el auge de las plataformas digitales y las nuevas formas de consumo de contenido deportivo.

De hecho y por primera vez, la licitación se desarrollará de manera simultánea en los cinco mercados audiovisuales más importantes del viejo continente: España; Francia; Italia; Alemania y Reino Unido; en una iniciativa que contempla la posibilidad de contratos de hasta cuatro años, garantizando una mayor estabilidad para operadores y aficionados.

Asimismo se lanzará un “paquete global de primera selección”, que incluirá los derechos exclusivos de un partido destacado por jornada, con el objetivo de potenciar la audiencia internacional y ampliar el alcance global de la Champions League.