¿Cuáles son los clubes que más gastaron en el mercado de fichajes del A2025?

Desde la semana pasada llegó a su fin el marcado de fichajes del Torneo Apertura 2025, de la Liga MX, y varios equipos hicieron una fuerte inversión para fortalecer su plantilla buscando el título, aparte otros dejaron caer nuevos ‘bombazos’ al traer estrellas internacionales como el tico Keylor Navas, el galés Aaron Ramsey, el argentino Ángel Correa, el portugués William Carvalho y el francés Anthony Martial.



Por ello, basado en los datos arrojados por el portal especializado Transfermarkt, es momento de conocer cuáles son los clubes que más invirtieron en este mercado de verano:

10. FC Juárez – 1.70 MDE

Ricardinho Oliveira | Jeff Dean/GettyImages

Desde su arribo a la Primera División, Bravos ha buscado construir un equipo sólido, lo cual ha servido de cierto modo porque han podido acariciar el Play-In y actualmente, está en la lucha por hacerlo de nuevo.



Los fronterizos trajeron a sus filas al portugués Ricardinho Oliveira, Raymundo Fulgencio, Alejandro Mayorga, Rodolfo Pizarro y el colombiano Homer Martínez.

9. Pachuca – 3 MDE

William Carvalho | Jam Media/GettyImages

Tras su triste participación en el Mundial de Clubes, la directiva decidió volver a hacer un equipo competitivo fusionando a sus buenos juveniles con gente de experiencia.



Los Tuzos apostaron por el ecuatoriano Enner Valencia, William Carvalho, el venezolano Jhonder Cádiz y el argentino Gastón Togni.

8. Necaxa – 3.41 MDE

Raúl Sánchez | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

Los Rayos del argentino Fernando Gago no la están pasando nada bien, pero no por eso no quiere decir que no invirtieron para poder competir.



Los de Aguascalientes contrataron al argentino Tomás Jacob, al español Raúl Sánchez, a Cristián Calderón y Franco Rossano, pero tal parece que pesaron más las partidas del argentino José Paradela y Alan Montes.

7. Pumas UNAM – 5.85 MDE

Keylor Navas | Sergio Mejia/GettyImages

Gracias a su larga sequía sin ganar títulos, la directiva auriazul se puso seria y tomó la decisión de ayudarse de gente experimentada y con renombre, encabezados por Keylor Navas y Aaron Ramsey.



Para poder pelear por el título, la UNAM también enroló al ecuatoriano Pedro Vite, al colombiano Álvaro Angulo y los cuestionados José Juan Macías y Alan Medina.

6. Tigres UANL – 8 MDE

Ángel Correa | Leonardo Fernandez/GettyImages

Acostumbrados a tener una plantilla poderosa, los regios no sacudieron tanto el mercado como en otras ocasiones, aunque eso sí, dejaron caer la ‘bomba’ del delantero argentino campeón del mundo, Ángel Correa, que vaya les ha funcionado al brindar goles y asistencias.



Los otros fichajes: el lateral mexicoamericano Marco Farfán, el arquero Antonio Carrera e Iván ‘Gacelo’ López.

5. León FC – 9.36 MDE

Jordi Cortizo | Jam Media/GettyImages

El Top 5 lo cierran los Panzas Verdes, que han sido muy cuestionados por no agrandar su plantilla, ya que de acuerdo a la afición les faltó reforzar varias posiciones, algo que podría decirse verdad por lo ocurrido hasta ahora en el Apertura 2025.



La Fiera se hizo de Fernando Beltrán, Jordi Cortizo, Alfonso ‘Plátano’ Alvarado, el uruguayo Valentín Gauthier, el colombiano Daniel Arcila, el panameño Ismael Díaz, Paolo Medina y el argentino Rogelio Funes Mori.

4. Toluca – 12.80 MDE

Nicolás Castro | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El actual campeón del fútbol mexicano sabe que tiene una plantilla envidiable, sin embargo, el técnico argentino Antonio Mohamed fue cauto y observó las falencias en su escuadra para poder buscar el bicampeonato.



A los Diablos Rojos se unieron el arquero Hugo González, los argentinos Nicolás Castro, Santiago Simón y Fernando Arce Jr.

3. Cruz Azul – 14.07 MDE

José Paradela | Jam Media/GettyImages

El equipo del argentino Nicolás Larcamón es uno de los candidatos fuertes a llevarse el título, pues se mantiene como el único invicto.



La Máquina ganó la pelea por el fichaje del argentino José Paradela, pero también firmó a Jeremy Márquez, esperando así poder ganar el título.

2. Chivas – 14.73 MDE

Richard Ledezma | Jam Media/GettyImages

El Guadalajara, al cual le cuesta hacer fichajes importantes por el alto costo que les ponen los diferentes equipos y que ahora trajo al argentino Gabriel Milito para ser su timonel, sí gastó aun cuando a veces se duda de ello.



Al Rebaño Sagrado se añadieron piezas como Bryan González, Efraín Álvarez, Diego Campillo y Richard Ledezma.

1. América – 21.60 MDE

Allan Saint-Maximin | Hector Vivas/GettyImages

Aunque la afición azulcrema no quedó del todo a gusto por las contrataciones de su equipo, al final de cuentas, los de Coapa lideran la lista, lo cual es normal.



La crítica de sus mismos seguidores vino por traer a juveniles como Isaías Violante y Alexis Gutiérrez, siendo su gran fichaje el delantero francés Allan Saint-Maximin, sin olvidar al colombiano Raúl Zúñiga.