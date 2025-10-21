¿Cuáles son los precios de las entradas para el Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona?

El Santiago Bernabéu será el escenario de una nueva edición del Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, el cual se efectuará este 26 de octubre y corresponderá a la décima jornada de LaLiga 2025/2026.

Con apenas dos puntos de diferencia en favor de los merengues, líderes de la clasificación general, el mayor duelo futbolístico, desde lo mediático, del planeta tendrá varios alicientes, incluyendo el careo entre los, para muchos, dos mejores jugadores de la actualidad, Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

De hecho, el interés por asistir al partido más esperado del fútbol balompié ha disparado la demanda de entradas y, en consecuencia, de los precios. Pues según publicó el propio Real Madrid en su página web, los boletos para el público general oscilan entre 135 y 465 euros, dependiendo de la ubicación en el estadio.

🎫 Desvelados los precios de las entradas del 'Clásico' pic.twitter.com/nWx0DjY3H7 — MARCA (@marca) October 14, 2025

Vale acotar que la localidad de menor valor económico (€135) está situada en el cuarto anfiteatro del afamado recinto, mientras que la del monto mayor se ubica en las mejores zonas centrales. Asimismo, el diario Marca reveló que esos 465 euros de coste son una cifra récord en los últimos años para un compromiso del conjunto blanco en plan de local.

Por su parte, los asientos VIP, mismos que ofrecen servicios exclusivos y acceso a zonas privadas, se sitúan en 990 euros, cantidad extremadamente elevado, en especial si se compara con los precios de los encuentros regulares de LaLiga y hasat de la UEFA Champions League. Incluso, para el choque entre los merengues y la Juventus del próximo miércoles por el torneo de "La Orejona", los tickets en el Bernabéu parten de 75 euros y los espacios para personas importantes (VIP) a partir de 440.

En relación a las gradas convencionales del Teatro de la Castellana, los aficionados que quieran vivir el Clásico deberán desembolsar 405 euros en las zonas baja y alta, a la vez que las tribunas de los fondos, donde la visión del campo es más frontal, tiene costes en torno a los 325. Eso sí, los socios no abonados del Madrid disfrutan de un descuento especial, aunque el monto menor para ellos no baja de 108 euros.

El mediático enfrentamiento entre los dos gigantes del fútbol español será el primero en la presente temporada, tras una 2024/2025 en la que se midieron en cuatro ocasiones oficiales, todas con triunfo del Barcelona de Hansi Flick, incluida la recordada goleada 0-4 en el Bernabéu, también el 26 de octubre pero del calendario anterior.

Más noticias sobre el Clásico