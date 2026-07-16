¿Cuándo cierra el mercado de fichajes de la Liga MX para el Apertura 2026?

El mercado de fichajes de verano en la Liga MX para el Torneo Apertura 2026 dio inicio el 2 de julio y finalizará el viernes 11 de septiembre del 2026.

De esa manera, los clubes mexicanos tendrán poco más de dos meses para poder configurar sus plantillas lo mejor posible con las altas y bajas que consideren necesarias, según los periodos de transferencias que la FIFA estableció para la Federación Mexicana de Futbol.

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Este semestre tendrá un calendario atípico por la celebración de la Copa del Mundo 2026 y la Leagues Cup 2026 que se disputa de manera oficial desde el 2023.

El comienzo del torneo será este jueves 16 de julio y la final de vuelta se jugará el 13 de diciembre o 27 de diciembre, dependiendo si el Deportivo Toluca FC llega a dicha instancia dado que jugará la Copa Intercontinental en ese mes.

¿Cuándo empieza y termina el mercado de fichajes del Apertura 2026?

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El mercado de fichajes para el Apertura 2026 de la Liga MX arrancó desde el 2 de julio de 2026. A partir de esa fecha, los equipos empezaron a realizar movimientos oficiales e inscribir jugadores de cara al nuevo torneo.

Mientras que, el cierre del mercado está programado para el 11 de septiembre de 2026. Esto quiere decir que, los equipos tendrán más tiempo para seguir fichando incluso con el Apertura 2026 iniciado la ventana de transferencias seguirá abierta hasta el arranque de la Jornada 8.

Por lo tanto, los equipos no solo deberán planear sus fichajes pensando en el inicio del torneo, sino también en un calendario cargado con actividad internacional por las Fecha FIFA y el resto de actividad fuera del balompié azteca.