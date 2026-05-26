¿Cuándo comienza el mercado de fichajes rumbo al Apertura 2026 de la Liga MX?

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX terminó este domingo 24 de mayo con la final entre Pumas y Cruz Azul. La Máquina Celeste se impuso ante los universitarios y consiguió su décimo título de liga. Ahora los clubes del futbol mexicano tendrán un período de descanso, y después iniciarán su pretemporada de cara al Apertura 2026, el cual está programado para arrancar el jueves 16 de julio.

Los clubes de la Liga MX buscarán fortalecer sus plantillas para mejorar sus resultados con respecto a los obtenidos este semestre. Se espera que equipos como América, Tigres y Monterrey abran la billetera para contratar refuerzos de nivel y regresar a los primeros lugares del futbol mexicano después de una temporada decepcionante.

Pumas UNAM v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | NurPhoto/GettyImages

Por otra parte, Chivas de Guadalajara y Pumas tratarán de fichar en algunas posiciones clave para mantener el ímpetu que mostraron este semestre y seguir peleando en la parte alta de la tabla.

Cruz Azul tratará de respetar la base con la que consiguieron la décima, e incorporar a algunos refuerzos de peso, principalmente en la defensa central y la lateral derecha.

A continuación te contamos cuándo arrancará el mercado de fichajes de verano de la liga mexicana de futbol.

¿Cuándo iniciará la ventana de transferencias para el Apertura 2026?

De acuerdo con información de la FIFA, el mercado de fichajes de la Liga MX arrancará el 2 de julio y se mantendrá abierto hasta el 11 de septiembre.

Pumas UNAM v Mazatlan - Liga BBVA MX Clausura Tournament 2026 | NurPhoto/GettyImages

Este mercado de fichajes coincidirá con la realización del Mundial 2026, el cual iniciará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.

Generalmente, tanto en la Liga MX como en las grandes ligas europeas, los clubes realizan una mayor inversión en el mercado de verano debido a que cuentan con más tiempo y presupuesto para planear sus fichajes en comparación a la ventana de transferencias de invierno.

Además influyen otros factores, como la agencia libre, la disposición de mayor liquidez y la posibilidad de planificar a futuro.