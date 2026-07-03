¿Cuándo empieza el Apertura 2026 de la Liga MX? Fecha de inicio, calendario y partidos de la Jornada 1

La Liga MX hizo oficial el calendario del Torneo Apertura 2026, certamen que marcará el inicio de una nueva temporada el próximo jueves 16 de julio, unos días antes de la final de la Copa del Mundo 2026.

El camino está trazado. 🗓️



Listo el CALENDARIO del #Apertura2026, un torneo que promete emociones, nuevas historias y la pasión que mueve al futbol mexicano. 🔥



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Este torneo tendrá 17 jornadas por disputarse y estará marcado por importantes pausas internacionales y la actividad de la Leagues Cup 2026.

¿Ya sintieron eso? 😍



Es la emoción de saber que en dos semanas vuelve la liga más mágica del continente. 🇲🇽



La espera está por terminar. 🔥#LaLigaDeLaAfición ✨ pic.twitter.com/EA4e7FKCIZ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 2, 2026

Calendario

36 MLS and Liga MX clubs 💪



36 days until #LeaguesCup2026 kicks off ⚽️



Marca el 4 de agosto en el calendario 🗓️



Tickets available at https://t.co/AUo1gLjJhQ pic.twitter.com/hWzsTiU8J0 — Leagues Cup (@LeaguesCup) June 29, 2026

Tras las primeras tres jornadas del Apertura 2026, la competencia tendrá una pausa del 4 al 13 de agosto. Durante ese periodo se disputará la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026, competencia entre clubes de la Liga MX y la Major League Soccer.

Campeón de campeones y All-Star Game

Los mejores del año futbolístico ya tienen maleta lista. 🧳✈️



Los 14 nominados al Balón de Oro 2025-26 son los primeros seleccionados para representar a #LaLigaDeLaAfición en el All-Star Game 2026. 🤩⚽



Calidad, magia y puro crack. 🔥 Presentado por @voit_mx



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El 25 de julio se jugará el Campeón de Campeones entre Toluca y Cruz Azul en la ciudad de Los Angeles. Mientras que el juego de las estrellas entre la Liga MX y la MLS se llevará a cabo el 29 de julio.

Una Fecha FIFA y la Jornada 10 sin seleccionados

El calendario tendrá una sola Fecha FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre. Por esa razón, la Jornada 10 del campeonato se disputará sin jugadores convocados a sus respectivas selecciones nacionales.

La Jornada 13, la única fecha doble

Solamente habrá una jornada doble. La actividad de la Jornada 13 se disputará entre semana el martes 20 y miércoles 21 de octubre.

Segunda y última Fecha FIFA con parón

Tras la Jornada 16, el torneo volverá a detenerse debido a una nueva Fecha FIFA, programada del 9 al 17 de noviembre.

Una vez finalizada, los clubes regresarán a la actividad para disputar la Jornada 17, última fecha de la fase regular, programada del 20 al 22 de noviembre. En donde se definirán las últimas posiciones de la Fiesta Grande.

Las fechas de la Liguilla

La Liguilla dará inicio el 25 de noviembre y la final se jugará el 13 o el 27 de diciembre, dependiendo si Toluca (campeón de la Concachampions) que jugará la Copa Intercontinental en ese mes, clasifica al duelo por el título.

Cuartos de final | Ida y vuelta: del 25 al 29 de noviembre

Semifinales | Ida y vuelta: del 2 al 6 de diciembre

Las posibles fechas de la final

La Liga MX contempla dos escenarios para la final si es que Toluca llega a la misma.

Opción 1:

* Final de ida: 10 de diciembre

* Final de vuelta: 13 de diciembre

Opción 2:

* Final de ida: 24 de diciembre

* Final de vuelta: 27 de diciembre

Así será el inicio de la Jornada 1 (16 al 18 de julio)

Día Partido Hora Jueves 16 Necaxa vs Atlante 19:00 horas Jueves 16 Xolos vs Tigres 21:00 horas Viernes 17 Atlético de San Luis vs Cruz Azul 19:00 horas Viernes 17 León vs Atlas 19:00 horas Viernes 17 Juárez vs Puebla 21:00 horas Sábado 18 Pumas vs Pachuca 17:00 horas Sábado 18 Chivas vs Toluca 19:00 horas Sábado 18 Monterrey vs Santos 19:00 horas Sábado 18 Querétaro vs América 21:00 horas

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