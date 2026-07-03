¿Cuándo empieza el Apertura 2026 de la Liga MX? Fecha de inicio, calendario y partidos de la Jornada 1
La Liga MX hizo oficial el calendario del Torneo Apertura 2026, certamen que marcará el inicio de una nueva temporada el próximo jueves 16 de julio, unos días antes de la final de la Copa del Mundo 2026.
Este torneo tendrá 17 jornadas por disputarse y estará marcado por importantes pausas internacionales y la actividad de la Leagues Cup 2026.
Calendario
Tras las primeras tres jornadas del Apertura 2026, la competencia tendrá una pausa del 4 al 13 de agosto. Durante ese periodo se disputará la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2026, competencia entre clubes de la Liga MX y la Major League Soccer.
Campeón de campeones y All-Star Game
El 25 de julio se jugará el Campeón de Campeones entre Toluca y Cruz Azul en la ciudad de Los Angeles. Mientras que el juego de las estrellas entre la Liga MX y la MLS se llevará a cabo el 29 de julio.
Una Fecha FIFA y la Jornada 10 sin seleccionados
El calendario tendrá una sola Fecha FIFA del 21 de septiembre al 6 de octubre. Por esa razón, la Jornada 10 del campeonato se disputará sin jugadores convocados a sus respectivas selecciones nacionales.
La Jornada 13, la única fecha doble
Solamente habrá una jornada doble. La actividad de la Jornada 13 se disputará entre semana el martes 20 y miércoles 21 de octubre.
Segunda y última Fecha FIFA con parón
Tras la Jornada 16, el torneo volverá a detenerse debido a una nueva Fecha FIFA, programada del 9 al 17 de noviembre.
Una vez finalizada, los clubes regresarán a la actividad para disputar la Jornada 17, última fecha de la fase regular, programada del 20 al 22 de noviembre. En donde se definirán las últimas posiciones de la Fiesta Grande.
Las fechas de la Liguilla
La Liguilla dará inicio el 25 de noviembre y la final se jugará el 13 o el 27 de diciembre, dependiendo si Toluca (campeón de la Concachampions) que jugará la Copa Intercontinental en ese mes, clasifica al duelo por el título.
- Cuartos de final | Ida y vuelta: del 25 al 29 de noviembre
- Semifinales | Ida y vuelta: del 2 al 6 de diciembre
Las posibles fechas de la final
La Liga MX contempla dos escenarios para la final si es que Toluca llega a la misma.
Opción 1:
* Final de ida: 10 de diciembre
* Final de vuelta: 13 de diciembre
Opción 2:
* Final de ida: 24 de diciembre
* Final de vuelta: 27 de diciembre
Así será el inicio de la Jornada 1 (16 al 18 de julio)
Día
Partido
Hora
Jueves 16
Necaxa vs Atlante
19:00 horas
Jueves 16
Xolos vs Tigres
21:00 horas
Viernes 17
Atlético de San Luis vs Cruz Azul
19:00 horas
Viernes 17
León vs Atlas
19:00 horas
Viernes 17
Juárez vs Puebla
21:00 horas
Sábado 18
Pumas vs Pachuca
17:00 horas
Sábado 18
Chivas vs Toluca
19:00 horas
Sábado 18
Monterrey vs Santos
19:00 horas
Sábado 18
Querétaro vs América
21:00 horas
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.