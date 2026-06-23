¿Cuándo estará disponible Luis Ángel Malagón con el América?

Durante el primer tercio del anterior semestre, Luis Ángel Malagón sufrió una lesión grave que le ha marginado hasta el día de hoy. La misma no sólo le freno dentro de su rol como portero número uno del América, sino que además, se ha quedado fuera de la Copa del Mundo con la selección de México.

El meta sufrió uno de los daños más graves que puede sufrir todo profesional del deporte: rotura del tendón de Aquiles. En algunos casos, este daño puede provocar ausencias de hasta un año fuera de actividad. Se entiende que no será el caso del portero del cuadro del nido de Coapa, quien ya tendría fecha de retorno.

YA TIENE FECHA DE REGRESO 🦅



América recibió una noticia importante sobre el estado físico de Luis Ángel Malagón



🧤 De acuerdo con Azteca Deportes, el arquero mexicano tendría previsto regresar a las canchas hasta noviembre luego de la lesión que sufrió en el tendón de Aquiles. pic.twitter.com/nwQ4M05HHZ — Futbol Total (@futboltotal) June 23, 2026

A nivel interno del América entienden que sí la recuperación se mantiene dentro de lo correcto como hasta el día de hoy, Luis Ángel será elegible para el próximo mes noviembre. Es decir, el meta se perdería todo el torneo regular, pero, sería elegible para una posible etapa de liguilla.

Si bien se especulaba que el retorno de Malagón sería mucho más anticipado, no será así. Tanto el club como el entorno de Luis entienden que lo mejor es tirar de prudencia y esperar a que el arquero tenga una plena recuperación dentro de las formas y tiempos correctos.

America v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

La meta es la de evitar posibles recaídas en el corto o mediano plazo para el mexicano. Un escenario como este podría ser fatal, pues el proceso de recuperación como los tiempos del mismo podrían se aún más largos que en la primera etapa.

América tiene dos opciones para la portería: Rodolfo Cota y Fernando Tapia. El primero era el hombre elegido por André Jardine en su tiempo. Ahora con Guillermo Almada como técnico, veremos si los roles en la portería cambian o se mantienen como en el torneo anterior.

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