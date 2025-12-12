¿Cuándo fue el último gol de Vinicius Jr en el Real Madrid?

El Real Madrid intenta olvidar su crisis futbolística. El domingo enfrentará al Alavés por LaLiga y buscará recortar la distancia de cuatro puntos con el líder, el FC Barcelona.

Para eso, necesita que varios jugadores recuperen su nivel. No es un secreto para nadie: se esperaba mucho más del equipo en esta primera mitad de la temporada. Si bien los resultados no son necesariamente malos (segundos en el torneo local y en puestos de clasificación directa a octavos de final de la Champions), el rendimiento no es el deseado y el ruido interno no para de aumentar.

Uno de estos futbolistas que estén en debe es Vinícius Junior: el brasileño lleva doce partidos consecutivos sin marcar en el Real Madrid, una sequía que se remonta a más de dos meses, cuando anotó dos goles en la victoria por 3-1 sobre el Villarreal el 1 de octubre.

🚨 Vinicius has not scored in 12 games.



His longest goal drought since late 2020/21. @diarioas pic.twitter.com/P1RwSYsCml — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 12, 2025

La goleada por 3-0 al Athletic Club había ofrecido nuevas esperanzas, pero el extremo brasileño desperdició tres ocasiones claras, de las que normalmente habría aprovechado, antes de retirarse cojeando a principios de la segunda parte.

La última vez que Vinicius Jr. marcó un gol para el Real Madrid fue muy reciente, en octubre de 2025, anotando un doblete (uno de ellos de penalti) en la victoria contra el Villarreal en LaLiga

47’—⚽️

69’—⚽️



A double for Vini Jr. against Villarreal 🤫 pic.twitter.com/UGFT3NN9pI — B/R Football (@brfootball) October 4, 2025

Vini sigue siendo uno de los jugadores más salientes del Madrid en este caos actual: dos asistencias en la sequía y penaltis ganados gracias a su audacia, entre otras cosas.

Vale destacar que, desde ya, la sequía se ha notado en el equipo. Sin Mbappé, la producción ofensiva se limita. Contra el Manchester City, en el que el galo fue baja por molestias en la rodilla izquierda, el Real Madrid solo disparó una vez entre los tres palos, en el gol de Rodrygo, quien rompió su racha de 32 partidos y 1.432 minutos sin marcar, una estadística impensada para un jugador del Real Madrid.

