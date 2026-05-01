¿Cuándo fue la última vez que América se proclamó campeón de la Liga MX?

El Club América está viviendo el peor torneo bajo las órdenes del entrenador brasileño André Jardine y aún así les ha alcanzado para meterse a la Liguilla como octavo lugar de la clasificación tras sumar 25 unidades.

Sim embargo, no lo tienen nada fácil dado que se enfrentarán ante el líder general Club Universidad Nacional que sumó 36 puntos y solamente cayó en una ocasión en la fase regular. Las Águilas no han tenido un semestre para recordar, pero a pesar de eso pudieron colarse y tendrán la oportunidad de sorprender al líder.

Independientemente de las ausencias que tiene por lesiones, solo tendrán una baja por convocatoria a selección mexicana para la Copa del Mundo 2026, luego de que Javier Aguirre llamara a Israel Reyes. Por lo que prácticamente tendrán equipo completo como en la mayoría del tiempo tuvieron en la fase regular.

El Ave ha batallado en el tema ofensivo, su ataque ha estado limitado, luego de la partida de Rodrigo Aguirre, la lesión de larga duración de Víctor Dávila, la lesión intermitente de Henry Martín y la falta de consistencia de José Zúñiga ha provocado que el cuerpo técnico le brindara la confianza a su delantero juvenil Patricio Salas, sin embargo, no ha sido una solución contundente y tanto Alejandro Zendejas como Brian Rodríguez han tenido que absorber esa responsabilidad junto a Raphael Veiga.

El último campeonato de América

El cuadro de Coapa es el máximo ganador del campeonato mexicano de Primera División con 16 títulos y el Apertura 2024 fue la última ocasión que alzaron el trofeo de monarcas, de hecho, fue tricampeonato, por que ganaron de manera consecutiva el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Todos bajo la tutela de André Jardine, luego de la salida de Fernando Ortiz, así se convirtieron en los más laureados del balompié azteca

De esa manera, fueron tricampeones tras derrotar al Monterrey por un resultado global de 3–2, se proclamaron su décimo sexto título de liga y tercero de forma consecutiva. Consiguieron el tercer tricampeonato de liga en su historia, el primero de cualquier institución desde el establecimiento de los torneos cortos (el mismo América había sido el último tricampeón en 1983-84, 1984-85 y Prode 1985).

En dicho torneo, se clasificó como octavo de la general y disputó el Play-In donde eliminó a Club Tijuana, después hizo lo propio 0-4 frente a Toluca, en semifinales eliminaron 3-4 a Cruz Azul y finalmente en la gran final se levantaron con el campeonato 2-3 frente a Monterrey.

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