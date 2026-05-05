¿Cuándo fue la última vez que Arsenal jugó una final de Champions League?

El Arsenal derrotó y eliminó al Atlético de Madrid en la semifinal de la UEFA Champions League 2025-26 por marcador global 1-0 con gol de Bukayo Saka.

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De esta manera, el conjunto londinense jugará la gran final el 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría ante el ganador de la serie entre Bayern Múnich y París Saint-Germain.

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Con este gran objetivo alcanzado por el técnico español Mikel Arteta, el club inglés disputará la segunda final de Campeones de Europa de su historia, luego de haber disputado la única hasta la fecha el 17 de mayo de 2006 en la edición 2005-06 que se encuentra en las vitrinas del FC Barcelona.

Por lo tanto, en el cierre de la temporada el Arsenal tendrá la oportunidad de ser campeón de la Premier League y del título europeo.

La última y única vez que el Arsenal jugó una final de Champions League

Arsenla cayó en la final de la UCL 2005-06 ante FC Barcelona | ODD ANDERSEN/GettyImages

Hace 20 años fue la última y única ocasión que la entidad del Emirates Stadium arribó a una final de la UEFA Champions League en la edición 2005-06 en Stade de France, Saint-Denis.

En aquella ocasión, en la fase de grupos avanzaron como líderes del Grupo B con 16 puntos, superando al Ajax con 11, Thum con 4 y Sparta Praga con 2.

En los octavos de final eliminaron 0-1 en el global al Real Madrid; en los cuartos de final hicieron lo propio eliminando 2-0 a la Juventus; en semifinales de nueva cuenta se despacharon a un club español por la mínima, dejando fuera 1-0 al Villarreal.

Por último, en la final se toparon al poderoso FC Barcelona de Frank Rijkaard, uno de los mejores equipos de la historia y les impidieron levantar su primera 'Orejona' por marcador global de 2-1.