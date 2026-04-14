¿Cuándo fue la última vez que el Atlético de Madrid clasificó a las semifinales de la UEFA Champions League?

El Atlético de Madrid eliminó por segunda vez en una temporada al FC Barcelona y está entre los mejores cuatro de Europa: le ganó 2-0 en la ida y logró descontar el 0-2 de la vuelta para clasificarse a las semifinales de la UEFA Champions League, donde lo esperará el ganador del Arsenal - Sporting de Lisboa.

El Colchonero, que nunca ganó la máxima competencia de clubes europeos, volverá a una semifinal tras su aparición en la temporada 2016/17, en la que alcanzaron dicha instancia eliminando al Bayer Leverkusen en octavos de final y al Leicester en cuartos. Su rival, y verdugo, en las semis fue el Real Madrid, que lo venció con un global de 4-2 y terminó siendo campeón en Cardiff contra la Juventus.

En la fase de grupos habían terminado primeros en la zona D, que compartieron con el Bayern Múnich, el F.K. Rostov de Rusia y el PSV Eindhoven.

Leicester City v Club Atletico de Madrid - UEFA Champions League Quarter Final: Second Leg | Plumb Images/GettyImages

El Atlético de Madrid llegó a las semifinales de la UEFA Champions League en siete ocasiones: 1958/59, 1970/71, 1973/74, 2013/14, 2015/16 y 2016/17, además de la actual. En total clasificó a la gran final en tres oportunidades (1973/74, 2013/14, 2015/16), cayendo en todas.

Jan Oblak, Josema Giménez, Koke y Antoine Griezmann, además del Cholo Simeone, son los únicos cuatro sobrevivientes del equipo que logró llegar por última vez a las semifinales de la UEFA Champions League.

La ida de semifinales se jugará a fines de abril, mientras que la vuelta será en los primeros días de mayo. La lógica indica que jugaría contra el Arsenal, puesto que los Gunners le ganaron la ida por la mínima en condición de visitante al Sporting de Lisboa y definirán la serie de local, aunque nada puede garantizarse para el club londinense y sus altibajos típicos de final de temporada.